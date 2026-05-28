Актрисата, която ще изиграе Лили, с шокиращо признание

"Когато бях в НАТФИЗ, излизах по обяд на площад "Славейков", свирех 2-3 песни и така си събирах пари, за да мога да си купя храна. Така успявах да имам нещо в джоба до края на деня." Това откровено признание направи актрисата Виолина Доцева, която беше избрана да изиграе Лили Иванова в биографичния филм "Лили – любовта е живот".

С изявите си по улиците на София Виолина успява не само да се издържа, но и да плаща обучението си в НАТФИЗ. Парите от уличните изпълнения й помагат да покрива ежедневните си разходи и да продължи пътя си към сцената.

"Свиренето на улицата е едно от най-хубавите неща в живота ми! Даде ми повече смелост и се превърна в учебник как да вярвам в себе си, независимо къде съм. Минават хиляди хора и всеки ден те преценяват, но това е открита сцена и всеки може да ти каже какво му харесва или не. Много често опитвам нещо на улицата и след това го нося на сцената. Трябва да си смел", разказва Доцева.

Едно от изпълненията й на столичната "Витошка" е споделено от Графа, който очевидно е впечатлен от интерпретацията й на хита му "Давам всичко за теб". Именно по време на уличните си изпълнения преди четири години актрисата събира средства, за да сбъдне една от големите си мечти – да си купи каравана.

"Каза ми, че това са глупости и че тези глупости идват от майка ми, която също е човек на изкуството", спомня си тя.

"Пея още от детската градина, но родителите ми си представяха, че ще се занимавам с по-сериозни неща", допълва Виолина, която покрай уличните си изяви е била канена да пее и на сватби.

Днес Доцева е активна в социалните мрежи, където споделя моменти от свои медийни участия и концерти в столични клубове. Личният си живот обаче пази далеч от публичното пространство.

Актрисата преминава и през видима външна трансформация, като отрязва дългата си коса и вече е с много къса прическа, доближаваща я максимално до визията на младата Лили Иванова.

Доцева е избрана след четиримесечен кастинг, а снимките на филма "Лили – любовта е живот" започват през април 2027 г., съобщи продуцентът Иван Христов. Новината беше обявена минути след втория концерт на Лили Иванова в зала "Олимпия" в Париж.

Доцева беше представена от режисьорката Яна Титова, която заяви:

"Както Лили Иванова няма мечти, а има цели, така и ние имаме една-единствена цел – да представим нейната история толкова вдъхновяващо, лично и емоционално, колкото заслужава. Благодарим й за тази чест."

Сценарист на лентата е Емил Бонев, а оператор – Мартин Балкански.

Виолина Доцева е родена на 6 юли 1993 г. През 2019 г. завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" в класа на проф. Атанас Атанасов. Има номинация за наградата "НАТФИЗ НАЙ-НАЙ-НАЙ 2019" в категория "Актриса за драматичен театър". Интересите й са свързани с театъра, киното, музиката, поезията, изобразителното изкуство и музикалната педагогика.

