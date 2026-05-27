Голяма радост за Стефан Вълдобрев

Голяма радост в семейството на Стефан Вълдобрев!

Дъщерята на певеца и актьор се сгоди за дългогодишния си приятел Антон Димитрачков. Това сподели самата Мария Вълдобрева в социалните мрежи.

Тя публикува поредица от емоционални снимки, на които показва годежния пръстен. Под публикацията валят поздравления и пожелания за щастлив семеен живот.

Освен с изяви на малкия екран, Мария Вълдобрева се занимава и с кино и театър, като е завършила актьорско майсторство и развива собствен подкаст за кино.

Мъжът до нея също е актьор. Любовната история на Мария Вълдобрева и Антон Димитрачков започва в началото на COVID-пандемията, когато тя се завръща в България след обучението си по кино в Лондон.

