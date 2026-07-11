Една зодия се разкъсва между дълга и удоволствието, друга да си поиска премия

Хороскоп за 12 юли 2026 г.

Овен



Не е зле да преосмслите отношенията си със своята романтична половинка. Дайте си сметка, че трябва да отхвърлите всичко, което Ви пречи да вървите напред. Ако смятате, че сте направили всичко възможно, би трябвало да се замислите за внасяне на кардинални промени в ситуацията.

Телец

Денят е подходящ за изказвания пред околните на тема любов и пари. Днес онези, които Ви заобикалят, ще са готови да вървят след Вас и да Ви слушат внимателно. В работата може да повдигнете темата за пари - не са изключени много щедри премии от страна на ръководството, а също може да си правите планове за по- дълъг срок. В отношенията с другия пол може да очаквате голама страст и всеотдайност, а чувствата ще се проявяват ярко и наситено.



Близнаци

Днес на Вашия любим човек ще бъде доста трудно да съответства на Вашия стандарт, който сте му измислили за момента. За съжаление нито прекрасния принц, нито красивата принцеса няма да се получат от цялата работа. Но пред себе си ще имате точно този човек, който много Ви обича и когото Вие много, много обичате.



Рак

Благоприятен ден за делови преговори и среши. Не се страхувайте да обсъждате сложни въпроси: ще успеете да отстоявате своята гледна точка и даже потърсете съюзници от по-нататъшните опоненти. Може да започнете рабоа над нови съвместни проекти. Млко по- зле ще се подреждат отношенията с близките. Работата е в това, че днес сте склонни да правите необмислени забележки, а и да вършите неща, които не са Ви по вкуса. По-късно ще съжалите, че не сте проявили по-голяма настойчивост. Вероятни са проблеми с представителите на по-възрастното поколение



Лъв

Ако съществува човек, който обикновено е достатъчно уверен в това , какво иска, и кога и как трябва да го направи, това сте Вие. Само че в настоящия момент просто се разкъсвате между това, дали да се държите добре (да се подготвите за утрешния ден и да легнете да се наспите), или да се държите не съвсем добре, което означава, да останете на крак до тогава, до когато изобщо е възможно, и да забравите за всичко, освен за сегашната вечер. Окончателното решение, разбира се, остава на Вашата съвест, но при наличието на нужния компаньон, интересен филм и примамлива огромна купа с пуканки, нама да изпитате особени колебания.



Дева

Днес на Вашия любим човек ще му се иска, някак си да си обясни Вашето поведение, да го наложи в обичайната схема и да го завери с Вашия подпис или печат. Да, правилно се досещате! Впрочем, вероятността да не се досети е твърде голяма и затова трябва сериозно да помислите, одобрявате ли неговите изводи.



Везни

Възможни са проблеми в общуването, а най-вероятни са разногласията при обсъждане на въпроси, отнасящи се до пари и ценни вещи. Развеждащите се съпрузи могат да се скарат завинаги, ако точно днес заговорят за подялбата на съвместно придобитото имущество. Ако се каните да прекарате този ден заедно с любимия човек, посветете времето на занимания, които да саувлекателни и за двамата. Безделието, даже и да е съвместно, се отразява много лошо на настроението и води до повишена раздразнителност, даже и до агресивност. В края на деня е възможно главоболие, а през нощта - безсъница.



Скорпион

През този ден трябва да постъпите с Вашия любим човек така, както бихте искали той да постъпва с Вас. Разбира се, ако му подарите букет цветя, бе бива да очаквате същия букет и от него, но на ответен знак на внимание напълно може да разчитате.



Стрелец

През този ден страшно ще Ви се иска, да чуете комплимент от устата на своя любим човек. Ясно е, че ще се радвате да чуете от устата му хубава дума, но все пак бъдете готови буквално на всичко, че даже и на нещо повече. Впрочем, не си заслужата открито да питате - ефектът може да бъде обратен.



Козирог

С нещата, в които не искате да посвещавате странични хора, трябва да се заемете още от сутрината. Така ще Ви е по-лесно да запазите тайната. Интуицията в този период ще бъде толкова важна, колкото и оперативността. Колкото повече наближава вечерта, толкова по-силна ще бъде потребността , да се заемете с решаване на собствени проблеми. В края на деня ще имате не лошата възможност да удовлетворите своите желания и прищевки. Ако сте родени през първата декада, погрижете се за своя външен вид и добри маниери.



Водолей

Денят е подходящ за покупки и решаване на всякакви финансови въпроси. Освен това, ще имате възможност и да увеличите своите доходи. Това ще изисква усилия, но резултатите няма да Ви разочароват. Възможни са интересни делови предложения, както и покана за работа.Отнощенията с близките Ви ще са много добри, и няма да имате проблеми. Денят е подходящ и за нови запознанства, които може да се окажат интересни и полезни. Днес може да планирате дълго пътуване или промяна на местоживеенето. Промените в живота ще Ви бъдат от полза.

Риби

В този ден можете да постъпите така, както искате : да отложите работата и максимум време да посветите на развлечения и приятни занимания. Радвате се на висок жизнен тонус, изпълнени сте с енергия, и всяко натоварване ще понасяте доста леко. Единствената неприятност на този ден е необходимостта от големи разходи, за които всъщност няма да съжалявате. Възползвайте се от необходимостта да разширите своя кръгозор. Много интересни ще се окажат предложенията на стари познати, макар че малко няма да съответстват на Вашия начин на живот. Отношенията с роднините ще са напълно хармонични и ще можете не само да прекарате времето с тях, но и да обсъдите важни и актуални проблеми. В сферата на романтичната привързаност са силни позитивните тенденции.

dnesplus.bg

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