Зрелище в небето. Минава астероидът на хаоса

Космическа среща на 13 април 2029 г.

На 13 април 2029 г. човечеството ще стане свидетел на едно от най-зрелищните небесни явления на века – преминаването на астероида Апофис край Земята. Според последните данни на астрономите, публикувани от Space.com, небесното тяло ще се приближи на едва 31 000 километра от повърхността на планетата - по-близо от орбитата на геостационарните спътници.

Това ще позволи на около 90% от населението на Земята, или близо 7,6 милиарда души, да го видят с невъоръжено око. Апофис ще се появи като ярка точка, която за около минута ще премине през небето, покривайки разстояние, сравнимо с диаметъра на пълната Луна.

Какво представлява Апофис

Астероидът е открит през 2004 г. и носи името на египетския бог на хаоса - символично, но не и заплашително. Първоначално учените изчисляваха минимален риск от сблъсък със Земята, но последвалите наблюдения категорично го изключиха. Диаметърът му е около 340 метра, а орбитата му е стабилна, макар и достатъчно близка, за да предизвика интерес и вълнение.

Къде ще бъде видим астероида

Апофис ще бъде видим от Европа, Азия, Африка и част от Северна Америка. България попада в зоната на отлична видимост - при ясно небе астероидът ще може да се наблюдава без телескоп, като бързо движеща се звезда.

Най-добри условия ще имат районите с ниско светлинно замърсяване – планините, равнините далеч от градовете и южните части на страната. Времето на преминаването ще бъде около 23:45 българско време, когато небето ще е достатъчно тъмно, за да се види движението му ясно.

Какво ще видим и как да го наблюдаваме

Ако нощта е ясна, Апофис ще се появи като ярка точка, която се движи плавно и бързо. За около минута ще премине през небето, оставяйки след себе си усещане за мащаба на Вселената. Реалният успех на наблюдението ще зависи от облачността и светлинното замърсяване, но дори при частично покрито небе явлението ще бъде забележимо.

Символиката на едно космическо приближаване

Преминаването на Апофис е не просто научно събитие – то е напомняне за нашето място в космоса. За миг небето ще се отвори и ще покаже колко близо е Вселената, когато я гледаме с отворени очи.

На 13 април 2029 г. милиарди хора ще погледнат нагоре и ще видят едно малко тяло, което минава край Земята – не като заплаха, а като знак, че космосът е жив, динамичен и винаги близо до нас.

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