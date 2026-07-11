Бейбифейс тролът,  в когото светът се влюби

Приятелката му и детето им са най-голямата радост

Русата коса на Ерлинг Холанд обикновено е едно от най-лесно забележимите неща на футболния терен. Най-често тя лети с пълна скорост към свободните пространства, докато защитниците отчаяно се опитват да го догонят.

С играч като Холанд в състава норвежците започват да вярват, че всичко е възможно.

„Той вдъхна увереност на цялата държава, че може да стигне много далеч в този турнир“, заяви Уейн Рууни пред BBC One.

„Холанд е голяма личност, голям характер“, каза Гари Невил пред ITV. „Често се говореше, че не го е доказал на световната сцена. Сега нещата са напълно различни“.

На Мондиал 2026 той има седем гола в четири мача.

До момента той записал 62 гола в 54 официални мача за националния отбор, което означава средно по едно попадение на всеки 71 минути. Още по-впечатляващо е, че само шест от тези голове са от дузпи.

Със съчетанието си от невероятна скорост и впечатляваща физическа сила Ерлинг Холанд се превърна в един от най-резултатните нападатели в съвременния футбол. Той бележи голове както за националния отбор на Норвегия, така и за Манчестър Сити, а от дебюта си в професионалния футбол през 2017 г. е истински кошмар за защитниците.

Самият Холанд признава, че успехът му е резултат както от наследствените качества, така и от начина му на живот.

Във видео в YouTube, в което показва един свой обикновен ден, той разказва, че е наследил скоростта си от майка си – бивша национална състезателка на Норвегия в седмобоя, а футболната си интелигентност – от баща си, бивш футболист от английската Висша лига и националния отбор на Норвегия.

Ежедневният режим на Холанд е изграден така, че да извлича максимума от природните му дадености. Нападателят предпочита прясна, висококачествена храна с местен произход, която приготвя сам, а възстановяването е неизменна част от програмата му. За Холанд няма нищо по-ценно от качествения сън.

„За мен може би най-важното нещо в живота е сънят – не само да спиш много, а да спиш качествено“, казва той в интервю за GQ през 2023 г.

Холанд вярва, че успехът се крие в детайлите. „Защо да не се опитам да подобря възможно най-много тези малки и лесни неща – както за живота си, така и за кариерата си?“, казва норвежката звезда.

Именно тази философия – постоянство, дисциплина и внимание към всеки дребен детайл – е една от причините мнозина да смятат Ерлинг Холанд за един от най-добрите нападатели в света.

Световното

Роден на 21 юли 2000 г. в Лийдс, където по това време баща му Алф-Инге Холанд играе във Висшата лига, той вече е утвърден като един от най-добрите нападатели на своето поколение.

Известен с експлозивното си ускорение, невероятното движение без топка и убийствения си голов инстинкт, норвежецът може да бележи по всякакъв начин – с мощни удари от дистанция, с глава, при излизане сам срещу вратаря или след светкавично позициониране в наказателното поле. Но една от най-големите му сили остава умението да чете играта и да създава пространства и за своите съотборници.

На Мондиал 2026 обаче светът откри и другия Холанд. Зад страховития нападател се крие човек с неподправено чувство за хумор, леко неловко поведение пред камерите и естествена непринуденост, която рязко контрастира с внимателно изградения публичен образ на повечето съвременни спортни суперзвезди. Докато на терена изглежда като машина за голове, извън него Холанд се превърна в най-симпатичния герой на турнира – човек, който може еднакво лесно да стане герой на мемета, да се шегува със съотборниците си или просто да изглежда напълно объркан в центъра на световното внимание.

Именно тази комбинация от безмилостен нападател и земен човек превърна норвежеца в неочаквания любимец на милиони.

Популярността на Холанд вече не се измерва само с головете му.

Данните от Google Trends показват истински взрив в интереса към него по време на първенството.

Както в България, така и в Съединените щати търсенията на "Erling Haaland" се движат на сравнително умерени нива в началото на периода, но непосредствено след решителните мачове на Норвегия достигат своя абсолютен максимум.

В България индексът на интереса скача до максималната стойност 100 в края на периода, а ден по-рано вече е достигнал 94. Подобна е картината и в САЩ, където интересът достига пик от 100, а непосредствено след това остава почти на максимално ниво – 96. Това означава не просто, че феновете следят представянето му, а че Холанд е успял да излезе извън рамките на футболната публика и да се превърне в глобален културен феномен.

Хората го харесват, защото изглежда истински.

Любовта, без която не можем

Докато Ерлинг Холанд продължава да пише история на Световното първенство с националния отбор на Норвегия, до него неизменно е най-големият му фен – приятелката му Изабел Хаугсенг Йохансен.

Двамата се познават още от деца. Израстват в малкото норвежко градче Брюне и тренират в един и същи футболен клуб. Въпреки че се срещат още като деца, любовната им история започва години по-късно – около 2021 г., когато Холанд вече играе за германския Борусия Дортмунд.

За разлика от много половинки на световни футболни звезди, Изабел предпочита да стои далеч от прожекторите. И тя е бивша футболистка, а след като се премества в Англия заедно с Холанд, постепенно започва да се занимава с мода и дигитално съдържание.

През декември 2024 г. двамата станаха родители на момче. Оттогава Холанд неведнъж е признавал, че бащинството го е променило и му е помогнало да бъде още по-концентриран както във футбола, така и в личния живот.

Макар да пазят семейството си далеч от публичното внимание, Изабел често присъства на трибуните, за да подкрепя любимия си. След историческата победа на Норвегия над Бразилия на Световното първенство двамата отпразнуваха успеха заедно със семейството си, а кадри от емоционалната среща бързо обиколиха социалните мрежи.

По време на гостуването си в норвежката телевизия NRK през септември 2025 г. Ерлинг Холанд разкри как най-често прекарва свободното си време с Изабел.

„Аз готвя. Сигурно ще ѝ стане малко неудобно да го кажа, но тя много обича да играе видеоигри“, разказа той, цитиран от Goal.com. „Затова често играем Minecraft заедно. Строим къщи и какво ли още не. Или се прибираме в Брюне и си поръчваме кебап.“

Любопитно и факт

1.Държи световен рекорд още от 5-годишен

Преди да стане футболист, Холанд поставя световен рекорд за най-дълъг скок от място при петгодишните деца – 1,63 метра. Рекордът все още се споменава като доказателство за вродената му експлозивност.

2. Бил е рапър

На 16 години записва песен с двама свои приятели футболисти – Ерик Ботхайм и Ерик Тобиас Сандберг. Групата се казва Flow Kingz, а песента Kygo Jo има милиони гледания в YouTube.

3. Иска да стане фермер

Холанд неведнъж е казвал, че след края на футболната си кариера мечтае да има малка ферма с крави, прасета и други животни. „Със сигурност един ден ще имам ферма“, признава той.

4. Сече дърва за удоволствие

В свободното си време обича да цепи дърва. Според него това го успокоява и му носи удоволствие далеч от шума около футбола.

5. Практикува медитация

Известната му поза след гол не е просто шоу. Холанд действително медитира и вярва, че това му помага да остане концентриран и спокоен в най-напрегнатите моменти.

6. Луд фен е на Лийдс

Въпреки че прави кариера другаде, като дете подкрепя Leeds United, защото е роден там, докато баща му играе за клуба.

7. Наричали са го "Детето-мъж"

Още като тийнейджър в Молде съотборниците му му дават прякора The Man-Child ("Детето-мъж"), защото за една година израства с цели 12 сантиметра и започва да изглежда като възрастен футболист.

8. Превърнал е възстановяването в наука

Освен ледени бани и сауна, за да се чувства добре, използва: очила срещу синя светлина; терапия с червена светлина; ежедневен стречинг; физиотерапия; много стриктен режим на сън.

9. Известен е с абсурдното си чувство за хумор

Феновете го обожават не само заради головете. Холанд често публикува странни снимки, шегува се със себе си и съзнателно изгражда образа на "добродушен викинг". Именно тази смесица от страховит нападател на терена и леко ексцентричен характер извън него го превръща в попкултурен феномен.

10. Лукс с вкус

Макар да не е известен като модна икона, Холанд притежава впечатляваща колекция от редки чанти Hermès HAC (Haut à Courroies) – предшественика на прочутата Birkin. Стойността ѝ се оценява на над 300 000 долара, а модните издания често го определят като един от най-неочакваните колекционери на луксозни чанти.

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