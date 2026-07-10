Един министър-председател предизвика фурор в Анкара. Местните я посрещнаха с танци

След края на 36-ата Среща на върха на държавните и правителствените ръководители на НАТО в Анкара отзвукът от форума продължава. Наред с важните политически решения, вниманието на международната общественост привлече и министър-председателят на Исландия Криструн Фростадотир, която се превърна в една от най-обсъжданите личности на срещата благодарение на своята елегантност и стил на обличане.

Като най-младият участник във форума, Криструн Фростадотир се превърна в един от най-интересните гости не само по време на официалната програма, но и след нейния край. След приключването на срещата тя посети някои от най-емблематичните забележителности на турската столица, сред които историческата крепост Анкара Калеси. Исландският министър-председател се разходи по тесните калдъръмени улички около крепостта, запозна се с историята ѝ и се наслади на панорамната гледка към Анкара от крепостните стени. Местните занаятчии я посрещнаха по традиционен начин – майсторът медникар Фарук Ишлейен я приветства с изпълнение на характерния за региона танц с лъжици („кашък оюну“), превръщайки посещението ѝ в още един запомнящ се момент от престоя ѝ в турската столица.

38-годишната лидерка предизвика и засилен интерес в социалните мрежи. В началото на срещата на върха профилът ѝ в Instagram имаше около 40 хиляди последователи, но само за два дни броят им нарасна стремглаво и достигна близо 100 хиляди.

След форума Фростадотир се нареди сред най-коментираните участници в срещата и затвърди позицията си като една от най-ярките фигури в исландската политика през последните години.

Коя е тя?

Криструн Фростадотир е родена на 12 май 1988 г. в столицата Рейкявик. Образованието си започва в Исландия, като след обучението си в Reykjavík Junior College завършва бакалавърска степен в Исландския университет. По-късно придобива магистърска степен по международни отношения в Yale Jackson School of Global Affairs, а след това и магистърска степен по икономика в Бостънския университет.

Професионалният ѝ път започва в журналистиката, след което се насочва към финансовия сектор и работи в отдела за анализи на Arion Bank. Международната ѝ кариера продължава в офисите на Morgan Stanley в Ню Йорк и Лондон. През 2017 г. става главен икономист на Търговската камара на Исландия, а в периода 2018–2021 г. заема същата позиция в Kvika Bank.

В активната политика влиза през 2021 г., когато е избрана за депутат от избирателния район Рейкявик Юг като кандидат на Социалдемократическия алианс.

От декември 2024 г. Криструн Фростадотир е министър-председател на Исландия и лидер на Социалдемократическия алианс. Като един от най-младите премиери в историята на страната тя пренася богатия си опит в икономиката и финансите в политиката.

Фростадотир е омъжена за Ейнар Бергур Ингварсон, а семейството има две деца, родени през 2019 и 2023 г. Докато съчетава семейния живот с премиерските си задължения, участието ѝ в срещата на върха на НАТО допълнително повиши международната ѝ разпознаваемост.

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