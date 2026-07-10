Обрат с полетите. Голямо летище махна 20-годишна забрана

Две десетилетия правилото за 100 мл течности в ръчния багаж бе неизбежна досада за всеки пътник. От 3 юли, за пътниците, излитащи от Виена, тази история приключва.

Летище Виена официално премахва ограничението, позволявайки пренасянето на до два литра течности в ръчния багаж - без да ги вадите от чантата и без прозрачни пликчета. Промяната обхваща напитки, козметика, шампоани, парфюми и всичко останало, което досега трябваше мъчително да бъде разпределяно в малки шишенца.

Технологията зад промяната

Всичко стана възможно благодарение на ново поколение компютърни томографи - същите технологии, използвани в медицината, вече анализират ръчния багаж. Скенерите създават детайлни триизмерни изображения на съдържанието в реално време и разпознават молекулярния състав на веществата чрез интелигентни алгоритми, откривайки експлозиви много по-прецизно от старите системи.

Друго голямо облекчение: лаптопите и таблетите вече могат да останат в чантата по време на проверка - край на познатото вадене на електроника на всеки пункт за сигурност.

Летището е инвестирало около 25 милиона евро в 35 нови скенера, вече напълно готови точно преди старта на летния туристически сезон. Новите правила важат за всички ленти за сигурност на Терминал 1 и Терминал 3.

Думите на ръководството

"Съвременните технологии улесняват процеса за нашите пътници и повишават качеството на проверките за сигурност. Това е още една стъпка към позиционирането на летище Виена като един от най-модерните и удобни хъбове в Европа", обясни Юлиан Йегер, изпълнителен директор на летище Виена.

Различна картина в Европа

Виена се присъединява към летища като Рим-Фиумичино, Милано-Малпенса, Амстердам, Дъблин, Мюнхен и Стокхолм, които вече използват подобни технологии. Но на много други летища в Европа старото правило от 100 мл остава в сила - процесът на модернизация в целия континент е забавен заради високата цена на оборудването и технически спорове относно сертифицирането на скенерите от Европейската комисия.

Затова пътниците трябва да внимават - правилата на изходното летище не гарантират същите облекчения при обратния полет или прекачване. Проверката на изискванията за всяка точка от маршрута остава задължителна.

Технологичният напредък бавно, но сигурно променя начина, по който преминаваме през летищата - а Виена вече показва как ще изглежда бъдещето на пътуването.

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