Обрат с полетите. Голямо летище махна 20-годишна забрана
Нови 3D скенери за 25 милиона евро позволяват до 2 литра течности и лаптопи, оставени в чантата
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Нови 3D скенери за 25 милиона евро позволяват до 2 литра течности и лаптопи, оставени в чантата
Промяната за Ryanair вече влезе в сила
Това предложение е част от по-широк проект за реформа на правата на въздушните пътници в ЕС
Авиокомпаниите настояват за нея, пътниците са категорично против
Хората ръкопляскат: Той победи системата!
4 млн. евро общо е санкцията за двете нискотарифни компании, които позволяват само малка чанта на борда
София. Европейският съюз прави по-лесно пренасянето в ръчния багаж на течности, аерозоли и гелове, закупeни на различни етапи от пътуването (на терито...