Най-после! По-голям ръчен багаж в самолета

Нискобюджетната авиокомпания Ryanair вече позволява по-голям размер ръчен багаж на всички 235 летища в Европа, на които работи.

Промяната беше анонсирана още в началото на юни, но реално действа от 4 септември. Всички пътници, използващи услугите на компанията, вече могат да носят със себе си безплатен личен багаж с размери (40 x 30 x 20 см), който е с 33% по-голям от стандартния безплатен ръчен багаж в ЕС (40 x 30 x 15 см), пише Блиц.

Ryanair позволява на всеки пътник да вземе един ръчен багаж на борда, но тези чанти трябва да могат да се поберат под седалката на всеки пътник.

Директорът по маркетинга на Ryanair, Дара Брейди, заяви: „Новият, по-голям безплатен ръчен багаж на Ryanair вече е с 33% по-голям от стандартния за ЕС. Нашите измерватели на багажа на всички летища вече са „преоразмерени“, за да поберат този по-голям безплатен ръчен багаж.“

Ryanair планира да увеличи бонусите за служителите си, които забележат пътници, опитващи се да внесат извънгабаритен багаж на полетите си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com