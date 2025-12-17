Синоптиците с предупреждение! Какво приближава страната

На спътниковите снимки наблюдаваме, че от запад приближава добре изразена влажна зона, която до края на деня ще обхване и крайните западни и северозападни райони. Това съобщиха от "Метео Балканс".

"Валежите по нея ще бъдат слаби, но заради ниските температури и минусовите температури на почвата се очакват заледявания, особено в проходите и в Северозападна България. В по-голямата част от Дунавската равнина има мъгла, като температурите под нея ще останат под нулата през целия ден. Поради по-високите температури във височина (над мъглата), валежите ще бъдат от дъжд.

Апелираме шофьорите да се движат с повишено внимание, особено в Северозападна България през следващите 12 часа.

На спътниковата снимка е оградена зоната, в която се очакват заледявания до края на деня и през нощта срещу четвъртък", пишат още от метеорологичния сайт.

