Райони на България получават очаквана промяна на времето

Днес в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В равнините и котловините ще е мъгливо или с ниска облачност и след обяд видимостта ще се подобрява. Ще е почти тихо. Максималните температури ще са между 7 и 12 градуса, по-ниски в местата с трайна мъгла, а в София максималната ще е около 9 градуса.

Времето в планините

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, който след обяд ще започне да се ориентира от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9 градуса, а на 2000 метра – около 4 градуса.

По Черноморието

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от запад, след обяд от североизток. Максималните температури ще са между 10 и 12 градуса. Температурата на морската вода е 12-13 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Прогноза за сряда

В сряда ще бъде почти тихо или със слаб южен вятър. На много места в равнините и котловините ще е мъгливо или с ниска облачност. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат близки до нулата, а максималните ще са между 7 и 12 градуса, по-ниски в местата с трайна мъгла.

Затопляне в четвъртък и петък

В четвъртък ще духа слаб до умерен северозападен вятър и видимостта в повечето райони ще се подобри, а облачността ще се разкъса. Дневните температури ще се повишат и ще са предимно между 10 и 15 градуса. В петък вятърът ще отслабне, на места и ще стихне. Преди обяд отново на места в равнинната част от страната ще има мъгла или ниска облачност, като там температурите ще останат по-ниски. В останалите райони ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност и дневни температури на места до 15-16 градуса.

Облаци и валежи през уикенда

В събота на повече места ще има мъгла и ниска облачност. В следобедните часове и над останалата част от страната облачността ще се увеличи, а в неделя и понеделник ще бъде предимно облачно. На отделни места, главно в Южна и Източна България, са възможни слаби превалявания от дъжд. Вятърът ще бъде от източната четвърт, слаб, в източната половина от страната до умерен. Минималните температури ще са по-високи, а дневните ще се понижат.

