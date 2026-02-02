Общество

Километри опашка за лифта в Банско! Чужденци напускат

8 евро за билет автобус в курорта

Километри опашка за лифта в Банско! Чужденци напускат
Снимка: Интернет
02 фев 26 | 9:23
2126
Боряна Колчагова

Невиждана опашка за лифва Банско се изви през почивните дни!

Хора споделяха кадри в блогове и си обеменяха информация.

Под тази снимка коментират, че един час не им мърда при това количество скиори, за да ес доберат до кабинка.

Някои коментират, че за това са се отказали да посещават курорта, а други че го избягват през почивните дни.

"Бях там миналата седмица. Най-лошият курорт откъм опашки за лифт, който съм виждал. (Карам ски 46 години) Бойкотирайте Банско! Ще стане по-добре само когато печалбата (300 паунда за 6-дневна карта) спре да отива в джобовете и бъде правилно инвестирана. Никога няма да се върна", пише чужд гражданин.

"Цените на микробусите също ще се удвоят. Миналата седмица автобусите бяха 8 евро на човек", оплаква се друг.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Боряна Колчагова

Още по тема Планина
Още от Общество
Коментирай