Чудовищен скандал! Съдия и непълнолетни момичета жертви на...

Скандалът с незаконно заснемане на клиенти в салони за лазерна епилация в Бургас придобива чудовищни мащаби. Записи от второ козметично студио – този път в комплекс "Меден рудник", са били открити в над десет платени порнографски сайта, съобщи NOVA. Информацията за новия обект е постъпила в прокуратурата през изминалата нощ.

"Предстои да проучим дали има връзка между двете студия и кое е лицето, което генерира кадрите с интимно съдържание", заяви районният прокурор на Бургас Мария Маркова днес, 2 февруари 2026 година. Към настоящия момент няма официално задържани по случая.

Сред заснетите без тяхно съгласие лица са редица публични фигури, включително съдийка, прокурор, общински съветник и журналисти. В списъка на потърпевшите попадат служители на НАП – Бургас, дъщери на областен управител и полицаи. Най-тревожен е фактът, че в сайтовете за възрастни са изтекли кадри на непълнолетни момичета, като най-малкото от тях е на 15 години. Сред жертвите има и бременна жена, която е в състояние на шок.

Паралелен бизнес за милиони

Според адвокат Росен Диев, защитник на пострадалите, става въпрос за паралелна незаконна дейност, прикрита зад законния бизнес. Записите са правени от 2020 година до ноември 2025 година.

"Предполагам, че тези клипове са гледани десетки или стотици хиляди пъти. Ако са заплащани по 30 евро, всеки може да си направи сметка за какви суми става въпрос", посочи адвокат Росен Диев.

Комисията за защита на личните данни вече е съставила акт на първия разкрит салон в центъра на града. Въпреки разрастващия се скандал и множеството нови сигнали, студиото в "Меден рудник" е продължило да работи в началото на работната седмица.

