Бавят пенсиите! Причината

Държавата обяви датите за всички видове плащания към гражданите

Изплащането на пенсиите за февруари 2026 година ще започне на 9 февруари (понеделник) и ще продължи до 20 февруари (петък), съобщиха от Националния осигурителен институт.

Въпреки че по наредба плащанията чрез пощенските станции започват от 7-о число, този месец датата е събота, което налага изместване на графика за първия работен ден. Във всяка пощенска станция ще бъде разлепен специфичен график за получаване на сумите.

Пенсионерите, които получават парите си по банков път, също ще разполагат със средствата си на 9 февруари. Държавата напомня, че календарът на плащанията е фиксиран и не подлежи на промяна спрямо индивидуални искания.

По-рано, още на 3 февруари, НОИ ще преведе паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст. Тези суми се отнасят за предходния месец януари.

Обезщетения за безработни

Лицата, регистрирани в бюрата по труда, ще трябва да изчакат до средата на месеца. Официалната дата за изплащане на обезщетенията за безработица е 16 февруари (понеделник).

Цялата информация за месечните преводи е достъпна в рубриката "Календар на плащанията" на официалната интернет страница на института.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com