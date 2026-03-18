Шапът приближава България, БАБХ прави кризисен щаб

Шапът приближава българската граница. След установените в Кипър 40 огнища на най-силно заразното вирусно заболяване по домашните и диви чифтокопитни животни беше потвърдено първото огнище и в Гърция – на о. Лесбос. Освен това в южната ни съседка има още над 120 огнища на шарка.

Във връзка със сериозната опасност от навлизането на шап у нас Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) създава национален оперативен кризисен щаб за заболявания от категория „А“ на територията на страната. Негов председател ще бъде заместник-изпълнителният директор на БАБХ д-р Красимир Колев. Щабът ще ръководи, контролира и координира мерките за профилактика на заболяванията, както и тези за ограничаване и ликвидиране на възникнали огнища на заболявания. Целта е да се предотврати разпространението на болести, които водят до загуба на животни и унищожават поминъка на стопаните.

Паралелно с това Агенцията работи в тясно сътрудничество с областните управи и общините. Целта е навременна подготовка и координация между институциите за управление и готовност в случай на криза. На среща с местната власт днес бяха набелязани конкретни мерки за нейното по-активно участие в ранното сигнализиране и контрола върху нерегламентирания транспорт на животни, незаконните пазари и тържища, както и върху организирането на събития с търговска дейност без необходимата регистрация по Закона за храните. Акцент на срещата беше и взаимодействието с МВР.

Във връзка с предстоящите празници Великден и Гергьовден БАБХ апелира представителите на общините да изпращат уведомления към Областните дирекции по безопасност на храните за предстоящи събития като събори и мероприятия. По този начин ще може да се осъществява своевременен контрол. Необходимо е също повишено внимание при предоставянето на търговски площи с преместваеми обекти и на общински пазари, на които се предлагат храни – те трябва да се използват единствено от регистрирани търговци.

Като част от превантивните мерки беше подчертано и значението на навременната дезинсекция на зелените площи в населените места. Тя е много важна за ограничаване на заболявания сред животните, разпространявани чрез насекоми.

