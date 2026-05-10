Кошмарен обрат с времето! До часове ни връхлитат бури и градушки

Моделите ALADIN и ALARO прогнозират сериозна буреносна обстановка над България на 12 май 2026 г. Очакват се мощни шквалови явления, като поривите на вятъра на места могат да достигнат и дори да надминат 80–100 км/ч.
Според актуалните прогнози, буреносната линия ще премине през почти цялата Дунавска равнина, а силни гръмотевични бури ще се образуват и в много други райони на страната.
На 11 и 12 май синоптичната обстановка над България ще бъде силно усложнена, като най-опасните метеорологични явления се очакват на 12 май, съобщават от "Метео Балканс".
През двата дни въздушната маса над страната ще бъде неустойчива. Още в следобедните часове ще се развиват мощни купесто-дъждовни облаци, които ще създадат условия за:
интензивни валежи;
гръмотевични бури;
силни пориви на вятъра;
локални шквалови явления;
дребна градушка на изолирани места.
На 11 май явленията ще бъдат по-локални, главно над планинските райони и част от Дунавската равнина. Значително по-сериозна ще бъде обстановката на 12 май, когато над страната ще премине студен атмосферен фронт, съпроводен от активни предфронтални процеси.
Най-рисковите райони на 12 май
Към момента най-благоприятни условия за развитие на мощни гръмотевични клетки и опасни бури има над:
Западната част на Дунавската равнина;
Северна Централна България;
Североизточна България.
Нестабилното време ще обхване и районите на Горнотракийска низина, където също се очакват силни гръмотевични бури в следобедните и вечерните часове.
Възможни опасни явления
Метеоролозите предупреждават за риск от:
шквалови ветрове;
интензивни валежи за кратко време;
локални наводнения;
градушки;
честа гръмотевична активност.
Препоръчително е гражданите да следят актуалните прогнози и предупреждения за опасно време, особено в Северна България и районите с повишен риск от силни бури.
