Подробности за пострадалите на Джиро д'Италия

Най-тежко пострадалият участник при масовото падане по време на Giro d'Italia ("Джиро д'Италия") вчера е настанен в "Пирогов".

При инцидентът, който стана по време на вторият кръг от състезанието пострадаха общо 7 колоездачи.

Още снощи 32-годишният колоездач, който е със счупен таз, е транспортиран от спешна помощ в София. Той е настанен в травматологията на "Пирогов", от където заявиха, че е в стабилно състояние.

Останалите шестима са с по-леки наранявания и вече са освободени от болницата. Инцидентът стана 23 км преди финала на втория етап в района на лясковското село Мерданя.

Според коментаторите на спортното събитие колоездачите са влезли с висока скорост в завоя, което е една от причините за падането.

"Почти на всички са направени по един или няколко скенера. Рентгенови графии и други изследвания. Имаше доста охлузни рани, имаше комоции. Имаше две малки оперативни интервенции. Някъде до 9-10 вечерта се справихме добре и заедно с техните екипи, всички стигнаха до извода, че могат да бъдат дехоспитализирани", сподели д-р Даниел Илиев – директор на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов", Велико Търново, предаде България Он Еър.

Във връзка с провеждането на Giro d’Italia в София днес, Столичният инспекторат се погрижи за трасето и прилежащите пространства по маршрута на състезанието.

Успоредно с дейностите, които се извършват по график из целия град, през изминалите дни беше извършено ръчно почистване на наносите от кал и прах, миене на улиците с автоцистерни, както и цялостна уборка на ключови участъци от трасето, по което ще преминат състезателите и гостите на събитието.

В деня на финала в София днес, в района на пл. "Св. Александър Невски", където се очаква засилен поток от граждани и посетители, е създадена организация за по-често обслужване на кошчетата и поддържане на чистотата.

"Нашата цел е приветлива и подредена градска среда, както и максимално удобство за всеки присъстващ", каза директора на инспектората д-р Павлин Коджахристов.

На терен са и дежурните ни екипи, които следят за поддържането на чистотата по време на събитието.

София посреща едно от най-значимите международни спортни събития в своята приветлива градска среда, а екипите на Столичния инспекторат и фирмите по чистота продължават работа, за да осигурят комфорт както за участниците, така и за жителите и гостите на града.

