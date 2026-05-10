ПБ взима решителни мерки за цените в страната

В понеделник (11 май) "Прогресивна България" внасят в парламента два законопроекта в усилията за овладяване на цените в страната, съобщи Явор Гечев и обясни, че става въпрос за промени, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите.

ПБ ще даде председателски места за представители на опозицията в парламентарни комисии, съобщи още пред БНР депутатът и уточни, че такава е демократичната практика.

"Не се молим на никого за гласове, но не можем да ги накараме да гласуват нещо. ... Ние ще правим това, което сме написали в програмата си. Това е опасението на опозицията, че няма да успеят да ни накарат да играем по техния дневен ред".

Обект на ревизия ще бъде всичко, правено от предходните правителства, изтъкна още Гечев.

Той потвърди, че от ПБ са имали информация за замислена провокация с вдигане на цените на горивата в деня на встъпване в длъжност на правителството на Румен Радев, затова са "използвали рупора - медиите", за да предупредят, че знаят за такива планове и да не се случват.

