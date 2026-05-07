"Прогресивна България" обяви: Моралните стандарти вече са други

Депутатите от "Прогресивна България" (ПБ) сме тук, за да променим България. Съзнаваме отговорността, с която българските избиратели ни натовариха. Това заяви в декларация от парламентарната трибуна народният представител от "Прогресивна България" Антон Кутев.

Ние от ПБ уведомяваме, че вече моралните стандарти са други, че праговете на поносимост вече са други, категоричен бе Кутев.

По думите на Кутев гражданите очакват държавата да изпълнява задълженията си по функциониране на обществения договор, както и ангажиментите си към тях.

Сме тук, за да променим България. Съзнаваме, че подкрепата за нас дойде на крилата на отчаяното желание на българите за промяна. Но каква промяна? Българите очакват държавата да изпълнява ангажиментите си към гражданите. Българите знаят, че страната ни е богата на природа и култура, но бедна на ресурси. Българите се надяват да живеят като европейци. А ние сме европейци от 1300 години, каза Кутев. И обяви, че "Прогресивна България" ще спре систематичното ограбване на държавата.

Благоденствие и справедливост за всички граждани, е един от основните ангажименти на "Прогресивна България". Ще се погрижим за онези наши съграждани, чието съществуване е застрашено, ще има защита на онеправданите, продължи Антон Кутев.

Ще върнем държавата на нейното място – в услуга на граждани, откъдето систематично се опитват да я изместят търговците на национален суверенитет, каза народният представител от ПБ.

Ще работим не с извънредно законодателство, с драконовски и полицейски мерки, не с надменност и превъзходство, а честно и почтено, увери Кутев.

"Няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава охраната на застрашени лица. Няма да приемаме закони, касаещи един или двама. Докато мнозинството на "Прогресивна България" управлява държавата, решенията ще се взимат от легитимните органи, а ние ще направим така, че те да изпълняват задълженията си с морала и почтеността, които законът им вменява. Народното събрание не сваля охраната на когото и да е било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения", каза Антон Кутев.

За свалянето на охраната на Пеевски настояват ПП и ДБ от месеци. Имат и предложение НСО вече да пази само председателя на парламента, а не и редовите депутати.

Кабинет 222А вече ще е музей или читалня, която да напомня на кметове и чиновници, че превивайки гръбнак пред силните на днешния ден има опасност да изгубят утрешния, каза още Кутев.

222А е един от най-големите в сградата на Народното събрание. В него лидерът на ДПС Делян Пеевски направи в предишното Народно събрание "Музей на сглобката" със снимки и факти от управлението с ПП-ДБ и с ГЕРБ.

