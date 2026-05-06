Йотова: Младите гвардейци доказват, че и в 21-ви век има място за родолюбие и за българщина

Младите гвардейци доказват, че и във високотехнологичния 21-ви век има място за родолюбие и за българщина. За това говорят блесналите им погледи, красивите им униформи, амбицията им. Това заяви президентът Илияна Йотова в приветствието си към ученически, детски и студентски гвардейски отряди. Днес младежи от шест отряда бяха посрещнати на „Дондуков“ 2 от държавния глава, а след това се състоя и първият национален преглед на структурите им.

В Гербовата зала на президентската институция своите клетвени обещания връчиха на Илияна Йотова пет ученически отряда – от градовете Елин Пелин, Монтана, Пирдоп, Пещера и Враца, и един студентски отряд от Бургас.

„В този клетвен за вас ден ви пожелавам да бъдете достойни българи и да обичате България. Където и да бъдете, носете самочувствието на наследници на древна държава със славни битки, в която никога българско знаме не е предадено, а оръжията са слаби пред волята и достойнството на българските войни“, обърна се президентът Йотова към младите гвардейци в Гербовата зала. На церемонията държавният глава връчи грамоти за развитието на инициативата „Младежки гвардейски отряди“ на доброволци, които подкрепят дейността на младите гвардейци. В Гербовата зала беше отправено и предложение за брак – млад лекар, ангажиран с каузата на отрядите, поиска ръката на любимата си, която също е доброволец.

По-късно на площад „Княз Александър I“ под патронажа на президента Йотова се проведе първият Национален преглед на ученическите, детските и студентските гвардейски отряди, посветен на 150 години от Априлското въстание. В приветствието си към младежите президентът посочи, че децата може да имат различни мечти и амбиции за бъдещето си, но те са свързвани навеки от голямата любов към България, която учителите и ръководителите им предават. Гледайки ви, днес си спомняме четниците, всички българските юнаци, които поведоха Априлското въстание и не пожалиха себе си, защото искаха свободно, независимо и равноправно Отечество, каза Илияна Йотова.

