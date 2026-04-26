Йотова с остра реакция! Осъди покушението срещу Тръмп

Всяка форма на насилие срещу лидери е категорично недопустима, заяви президентът

26 апр 26 | 19:25
Мира Иванова

Дълбоко безпокойство буди инцидентът със стрелба по време на събитие с участието на американския президент Доналд Тръмп. Това написа президентът Илияна Йотова във Фейсбук по повод покушението срещу Тръмп.

Всяка форма на насилие срещу политически лидери, демократични институции и граждани е категорично недопустима и подкопава устоите на обществото, допълва Йотова.

Този инцидент още веднъж показва колко крехка може да бъде сигурността и колко важно е да се отстояват принципите на демокрацията чрез диалог, а не чрез насилие. Необходимо е всички политически, държавни и обществени лидери ясно да осъдим подобни действия.

Възмущение от случилото се и подкрепа към Тръмп изразиха и редица световни лидери.

