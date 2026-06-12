Прогресивна България застана зад шествието за семейството

„Прогресивна България“ изрази категорична институционална подкрепа за провеждането на ежегодното шествие за семейството. Позицията беше заявена от парламентарната трибуна от заместник-председателя на групата Слави Василев.

В декларацията формацията поставя традиционното семейство в центъра на разговора за демографията, националната идентичност и бъдещето на държавата. От ПБ призоваха политическите сили в 52-о Народно събрание да превърнат подкрепата за младите и многодетните семейства в реален законодателен и икономически приоритет.

Семейството като въпрос за бъдещето на държавата

От името на парламентарната група Василев заяви, че подкрепата за шествието не е просто символичен жест, а ясно политическо послание. По думите му във време на ценностна дезориентация, социална фрагментация и тежка демографска криза съхраняването на традиционното семейство не може да бъде разглеждано само като личен избор.

Според декларацията семейството е стълб на националната сигурност, идентичността и бъдещето на България. От „Прогресивна България“ посочват, че огромно множество българи вярват в традиционните ценности и ги отстояват, но рядко получават достатъчно силна публична трибуна.

Гласът на „мълчаливото мнозинство“

„Тъкмо затова избираме да застанем зад ценностите на мълчаливото мнозинство от хора, които се опитват да отстояват традициите, семейството и вярата, а не да ги деконструират, както е модерно напоследък“, заяви Василев.

Той подчерта, че формацията иска да бъде глас на тези хора и свърза тази позиция с подкрепата, която „Прогресивна България“ е получила в 52-ия парламент. Според него темата за семейството не трябва да остава само в полето на декларациите, а да бъде превърната в последователна политика.

Конституция, родители и възпитание

В декларацията парламентарната група напомня, че според Конституцията бракът е доброволен съюз между мъж и жена, а майчинството, раждането и отглеждането на деца са под закрилата на държавата и обществото.

От ПБ заявяват подкрепа и за родителските права. Формацията застава зад правото на българските родители да възпитават децата си според своите морални, религиозни и философски убеждения, без външен идеологически натиск.

Призив за мерки, не само за думи

Слави Василев призова всички политически сили в парламента да превърнат подкрепата за младите и многодетните семейства в основен приоритет. Според него това трябва да стане чрез реални законодателни и икономически мерки, а не само чрез заявяване на позиции.

В декларацията се подчертава, че бъдещето на България не се гради в идеологически течения, модерни за текущия момент, а в българския дом. Именно там, според ПБ, се раждат и възпитават следващите поколения.

Шествието като кауза

От „Прогресивна България“ определят шествието за семейството като кауза на хората, които искат да запазят устоите на нацията, общността и държавата. Формацията заявява, че споделя тази визия и ще продължи да бъде глас на тези ценности, този дух и това множество.

Така декларацията на ПБ превръща темата за шествието в по-широк политически разговор - за демографията, родителските права, ценностите и ролята на държавата в подкрепата за семействата. Посланието на формацията е, че семейната политика трябва да бъде изведена от периферията на публичния дебат и да стане част от националния дневен ред.

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