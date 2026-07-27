Иран с ново предупреждение към България

Лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолет за въздушно зареждане в своите военни бази. Това е заявил говорителят на министерството на външните работи на Иран Есмаил Багеи, цитиран от посолството на страната в София.

"Ние сме наясно, че България и преди е разрешавала използването на летище София за разполагане и използване на американски самолети с цел подпомагане на военните действия на Съединените щати срещу Иран.

Българският народ добре знае, че иранският народ никога не е имал никакви проблеми с България. В продължение на десетилетия нашите отношения с България са се основавали на взаимно уважение", се казва още в становището.