Всичко по темата американски самолети

Депутат на Радев проговори за самолетите и заплатите на военните
Няма опасност за страната, заяви председателят на комисията оп отбрана Иван Лалов
Следете всички новини, анализи и коментари по темата американски самолети. Събрахме водещите материали и най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Няма опасност за страната, заяви председателят на комисията оп отбрана Иван Лалов
Бойните машини са престояли няколко часа
Трябва да има много по-голяма отговорност сред българските политици, когато коментират безотговорно...
Димитър Стоянов беше категоричен, че няма смисъл да се говори за заплахи
Причината е транспортиране на логистично оборудване
Хората в Безмер трябва да следят за непознати и съмнителни лица и леки автомобили
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