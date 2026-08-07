Министерство със светкавична реакция за американския самолет на летището в София

Министерство на отбраната излезе със светкавична реакция за кацането на американски самолет на летище "Васил Левски". Новата за машината разпространи по-рано днес телевизия Bulgaria On Air.

Причината за кацането на американски самолет на летище “Васил Левски” е свързано с транспортирането на логистично оборудване, зави Министерството на отбраната в позиция до Bulgaria ON AIR. От ведомството на Димитър Стоянов посочват, че то е било оставено за съхранение на столичното летище след пребазирането на самолетите КС-135.

Оттам посочват още, че тези полети се изпълняват изцяло по правилата за Общия въздушен трафик на базата на подписани годишни дипломатически разрешения.

Присъствието на военно-транспортни самолети на ВВС на САЩ на летище "Васил Левски" – София е свързано с транспортирането на логистично оборудване, собственост на САЩ, оставено за съхранение на летище "Васил Левски" след пребазирането на самолетите КС-135. Тези полети се изпълняват изцяло по правилата за Общия въздушен трафик (GAT), на базата на подписани бланкетни годишни дипломатически разрешения.