Бежовото отстъпва. Тези цветове превземат всекидневната през 2026 г.

Продължилото години господство на бежовото в интериора започва да отслабва. През 2026 г. всекидневните стават по-цветни, по-смели и по-индивидуални, пише Lazienkarium.pl. Дълбоките нюанси запазват своята елегантност, но вече се комбинират с контрастни детайли и модерни материали. Четири основни цветови тенденции ще определят облика на дома.

Тъмносиньо и индиго

Тъмносиньото и индигото придават дълбочина и усещане за лукс, като са особено подходящи за подчертаване на зоната за сядане. Тенденцията вече излиза извън всекидневната - все по-популярни стават и тъмносините мивки в кухни и бани.

Тези цветове се комбинират лесно с бяло, златно и пастелни тонове. Подходящи са както за класически и минималистични пространства, така и за интериори в стил лофт.

Друго тяхно предимство е, че не изглеждат като краткотрайна сезонна мода. Те могат да служат като фон за мебели и декорация и ясно да отделят различните функционални зони в стаята.

Енергично зелено

Ярките зелени нюанси оживяват всекидневната, без задължително да създават усещане за хаос. За по-добър баланс дизайнерите препоръчват те да се съчетават със светло дърво, бяло или приглушено сиво.

Комбинацията поддържа интериора свеж и не позволява на зеления цвят да стане прекалено натрапчив. По-смел ефект може да се постигне чрез съчетание с тъмносиньо, черно или месингови елементи.

Зеленото не е необходимо да покрива цели стени. То може да присъства в текстила, осветлението, декоративните предмети или отделни мебели, които да внесат цвят, без да претоварват помещението.

Пастелните тонове се завръщат

Хладното синьо и нежното лавандулово също се превръщат в алтернатива на традиционното бежово. Те визуално разширяват пространството, озаряват стаята и създават по-спокойна атмосфера.

Пастелните нюанси се съчетават добре със светло дърво, но могат да бъдат комбинирани и с черни или хромирани акценти. Това ги прави подходящи както за минималистични, така и за по-еклектични интериори.

Синьото и лавандуловото могат да се използват и като фон за сиво, градински чай или топло бежово. Те помагат за оформянето на уютна зона за отдих и контрастират добре с тъмни мебели и индустриални детайли.

Оранжево и теракота

Топлите нюанси на оранжевото и наситената теракота разбиват обичайните неутрални схеми. Те са особено подходящи за помещения, в които липсва ясно изразен акцент или усещане за топлина.

Цветовете могат да се използват върху големи повърхности, но работят добре и в по-малки детайли - столове, завеси, възглавници, килими или керамична декорация.

Оранжевото и теракотата се съчетават естествено със светли дървесни, бели и пясъчни тонове. Така интериорът остава модерен и свеж, без да изглежда прекалено тежък или пъстър.

Общата посока през 2026 г. е ясна - бежовото не изчезва напълно, но вече няма да бъде единственият сигурен избор. То все по-често ще служи като основа, върху която се добавят по-силни и характерни цветове.