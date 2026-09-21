Пица от триколка стана № 1 в света. Голяма изненада

В света на гастрономията има победи, които звучат като легенди. Тази е точно такава. Лондон - градът на чая, мъглата и рибата с пържени картофи, официално има най-добрата пица в света. На престижните 50 Top Pizza World Awards 2026, обявени в Неапол, „Napoli on the Road“ на шеф-готвача Микеле Паскарела зае първото място, изпреварвайки стотици конкуренти от всички континенти.

Историята започва преди десет години. Паскарела, родом от Казерта, решава да пренесе истинската неаполитанска пица в Лондон не чрез ресторант, а чрез малка триколка Piaggio Ape, оборудвана с пещ на дърва. Тази скромна машина, която в Италия превозва плодове и хляб, в Лондон започва да носи аромат на Южна Италия – опушено тесто, домати от Кампания, босилек, който ухае като лято.

Първо се появяват любопитните минувачи. После опашките. После култът. Пицата на Паскарела става градска легенда – онзи тип легенда, която се разказва шепнешком, докато хората чакат пред триколката с нетърпение и недоверие, че нещо толкова малко може да бъде толкова голямо.

От улицата до световния връх

Десетилетие по-късно „Napoli on the Road“ вече е малка империя с ресторанти в Чизуик, Ричмънд и Сохо. Последният предлага дегустационно меню, вдъхновено от детството на Паскарела в Казерта – пици, които разказват истории за неделни обеди, за пекарни, за дворове, в които тестото се меси като молитва.

И точно тази философия – уважение към традицията, смелост към иновацията и безкомпромисно качество – издига Паскарела до световния връх. Почти хиляда анонимни инспектори посещават всеки ресторант два пъти, оценявайки тестото, съставките, техниката, обслужването и гостоприемството. В свят, в който пицата е навсякъде, истинската пица се оказва рядкост.

Неапол коронясва Лондон

Победата е обявена в Неапол – родното място на пицата. Там Паскарела празнува триумф, който звучи като парадокс: Неапол признава Лондон за новия носител на короната. Традицията отстъпва пред новото, но го прави с уважение.

След две години на върха легендарната „Una Pizza Napoletana“ на Антъни Манджиери в Ню Йорк пада на второ място. На трето се нарежда миланският „Confine“ – доказателство, че Италия продължава да диктува правилата, но вече не държи монопола върху върха.

Триколката, която промени света

Историята на „Napoli on the Road“ е повече от гастрономия. Тя е доказателство, че понякога най-големите революции започват от нещо малко, почти невидимо. Една триколка, една пещ, един човек, който вярва, че пицата не е просто ястие, а път.

И този път – от Казерта до Лондон, от улицата до световния връх – вече е част от историята на пицата. История, която тепърва ще се разказва.