Парично торнадо връхлита 4 зодии

Има периоди, в които астрологичната картина сякаш насърчава раздвижване, решения и нови финансови възможности. Последната пълна седмица на септември 2026 г. се очертава именно като такъв момент за четири зодии – Козирог, Водолей, Риби и Овен.

Според астрологичната интерпретация комбинацията от лунни дни, движението на Луната през няколко знака и кулминацията с Пълнолунието в Овен може да насочи вниманието към доходите, дълговете, партньорствата, инвестициите и смелите нови идеи.

Това, разбира се, не е обещание за внезапно богатство. По-скоро става дума за период, в който някои хора могат да видят по-ясно възможностите около себе си и да намерят решение на финансов въпрос, който доскоро е изглеждал сложен, пише zajenata.bg.

Козирог – време е да поставите здрава основа

Козирозите могат да усетят, че финансовият хаос най-сетне започва да се подрежда.

За вас седмицата започва силно още на 21 септември, когато Луната е във вашия знак.

Това може да донесе повече яснота по теми, свързани с имущество, дългове, инвестиции и дългосрочно планиране.

Ако досега сте отлагали важен финансов разговор или решение, сега може да видите ситуацията по-трезво.

Подходящо време е за създаване на резерв, преглед на разходите и намаляване на ненужни финансови течове.

Възможно е да получите и предложение, което изглежда практично и стабилно, макар и не особено бляскаво.

Точно такива възможности често са най-подходящи за Козирога.

Има шанс да се реши стар дълг или да се появи по-лесен начин да бъде погасено задължение.

Работа: търсете устойчивост, а не бърз ефект.

Пари: добър период за подреждане, но не и за сляп риск.

Съвет: вашата дисциплина е най-големият ви финансов актив тази седмица.

Водолей – парите идват през хората

Водолеите могат да получат най-ценната идея или предложение именно от контакт, който първоначално изглежда случаен.

От 21 до 23 септември Луната преминава през вашия знак и активира темата за общуването, груповите проекти и съмишлениците.

Това е подходящ момент да се свържете с хора, с които сте работили добре преди.

Възможно е стар проект да бъде възстановен или приятел да ви насочи към възможност за допълнителен доход.

Не пренебрегвайте идеи, които изглеждат прекалено необичайни.

Вашата сила е именно в това да виждате перспектива там, където другите още не я забелязват.

Сезонът на Везните от 23 септември допълнително подкрепя договарянето и партньорствата.

Работа: добър период за екипни проекти и нови професионални контакти.

Пари: възможност може да дойде чрез препоръка или общ познат.

Съвет: не се опитвайте да правите всичко сами.

Риби – една идея може да се превърне в реална печалба

Рибите трябва да слушат интуицията си, но после да превърнат усещането в конкретен план.

24 и 25 септември Луната е във вашия знак и засилва творческото мислене.

Може внезапно да ви хрумне решение на проблем, за който дълго сте мислили.

При някои Риби това ще е нова услуга, проект или начин да използват вече съществуващ талант.

Възможни са и приятни финансови изненади – връщане на заем, подарък, бонус или помощ.

Но не разчитайте само на случайността.

Най-голяма полза ще имат онези, които превърнат вдъхновението в действие.

Работа: творческите идеи могат да бъдат особено продуктивни.

Пари: внимавайте с прекалено красивите обещания и проверявайте фактите.

Съвет: интуицията е начало, но не и заместител на реалната сметка.

Овен – Пълнолунието носи развръзка

За Овните седмицата може да завърши с голям финансов отговор – нещо най-сетне се изяснява.

Пълнолунието на 26 септември е именно във вашия знак.

Това е символичен момент на кулминация.

Проект, по който сте работили от месеци, може да покаже реалните си резултати.

Възможно е да получите плащане, да приключите сделка или да се освободите от задължение, което ви е тежало.

27 септември запазва силния импулс.

Това може да е подходящ момент да стартирате идея, която вече сте обмислили достатъчно.

Най-големият риск е импулсивното харчене.

След финансов успех може да се появи желание веднага да „се наградите“, но така бързо може да бъде изгубена част от постигнатото.

Работа: силен момент за действие след дълго планиране.

Пари: първо затворете старите сметки, после мислете за новия риск.

Съвет: победата е по-ценна, когато знаете как да я задържите.