Четири зодии обръщат страницата. Най-трудното остава назад

Четири зодии навлизат в период, който може коренно да промени посоката на живота им. Последните години ги принудиха да се адаптират, да поемат повече отговорности и често да пренареждат плановете си в движение. Сега обаче най-напрегнатата част от този цикъл постепенно приключва и пред тях се отваря пространство за нови решения. Това прогнозира астрологът Елеонора, цитирана от YourTango.

Според нея ключова роля има дългият престой на Сатурн в Риби, започнал през март 2023 г. и приключил окончателно през февруари 2026 г. след период на връщане в знака. Астрологично този цикъл се свързва с ограничения, забавяния, поемане на отговорност и трудни уроци. Допълнително напрежение донесли и затъмненията по оста Дева-Риби, но сега Лунните възли вече са напуснали тази ос и най-интензивната част от периода е зад гърба им.

Близнаци

Близнаците вероятно са сред знаците, които най-силно са усетили необходимостта постоянно да превключват между проблеми, задачи и неочаквани промени. Според Елеонора през последните години дори естествената им способност бързо да се приспособяват е била подложена на сериозно изпитание. Сега натискът постепенно намалява и на негово място се връща любопитството към новото. Близнаците могат отново да почувстват желание да пътуват, да опитват различни занимания и да гледат напред, вместо непрекъснато да решават проблемите на настоящето. Следващите шест месеца могат да им дадат възможност сами да определят на какво и на кого искат да посвещават времето си. Връщане към старото едва ли ще има, но точно това може да се окаже тяхното предимство.

Дева

Девите твърде дълго живяха в режим на непрекъснато реагиране. Когато обстоятелствата се променяха - те се приспособяваха. Когато някой около тях имаше проблем - те търсеха решение. Когато плановете се разпадаха - измисляха нови. Според астролога това постепенно е изместило собствените им желания и нужди на заден план. Сега този сценарий започва да приключва. Новолунието в Дева според прогнозата отваря нова глава и позволява на представителите на знака най-после да видят резултата от огромното усилие, което са положили през последните две години. Настъпва момент, в който не е необходимо непрекъснато да поправят чуждия свят - могат да започнат да изграждат своя.

Стрелец

За Стрелците едно от най-трудните изпитания е било да запазят обичайния си оптимизъм. Това е знак, който по природа търси перспектива, смисъл и причина да вярва, че следващият завой ще донесе нещо по-добро. Последните години обаче сериозно са разклатили тази увереност. Според Елеонора сега започва обратният процес - спокойствието постепенно се завръща, а с него и усещането за възможности. Стрелците могат отново да усетят вдъхновение, желание за движение и надежда за бъдещето. Тази промяна няма да изтрие преживяното, но може да превърне натрупания опит в сила и да им позволи отново да се отворят към хора, идеи и събития, които носят радост.

Риби

Най-дълбоката трансформация вероятно е при Рибите. Сатурн прекара около три години в техния знак и според астрологичната интерпретация ги принуди да се сблъскат с отговорността, последствията от решенията, ограниченията и стойността на собственото време. За много Риби това е бил период, в който само желанието вече не е било достатъчно - трябвало е да поставят граници, да бъдат последователни и да доказват на практика колко силно искат нещо.

Паралелно с това затъмненията по оста Дева-Риби са засегнали взаимоотношенията им. Докато Рибите са се променяли отвътре, кръгът от хора около тях също се е пренареждал. Някои отношения са загубили смисъла си, други са приключили, а хора, които някога са изглеждали незаменими, постепенно са изчезнали от живота им. Според Елеонора именно сега започва следващият етап. Новолунието в Дева им позволява да оставят старите версии на себе си в миналото и да приемат човека, в когото са се превърнали. За Рибите това не е просто облекчение след труден период, а възможност да започнат наново - този път с повече вътрешна сила, ясни граници и много по-добра представа какво искат от живота.