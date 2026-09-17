Няма да повярвате къде изгуби гаджето си Брад Пит

Дансингът на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси бил толкова огромен, че за кратко Брад Пит изгубил приятелката си Инес де Рамон сред гостите.

По време на премиерата в Нешвил на новия му филм Heart of the Beast в сряда, 16 септември, 62-годишният Пит беше попитан от Entertainment Tonight за присъствието си на сватбата на Суифт и Келси на 3 юли в нюйоркската Madison Square Garden.

Когато журналистът споменал, че е чул, че Пит за кратко изгубил 33-годишната де Рамон заради забраната за телефони на събитието, актьорът го поправил с усмивка:

„Имате предвид сватбата на века?“

„Нека ви кажа, беше невероятна вечер. Мисля, че бяхме там 10 часа, може би 12“, разказал Пит. По думите му всичко било „толкова внимателно обмислено и планирано“, а събитието било едновременно емоционално и много забавно.

Но имало един момент, в който мащабът на празненството му създал проблем.

„Беше огромно и да, в един момент я изгубих в суматохата на дансинга“, призна актьорът.

Раздялата обаче била кратка. На въпроса колко време му е било необходимо, за да я открие, Пит отговорил: „Не много! Не много. Винаги има някой, който да посочи: „Тя отиде натам.“

Пит и де Рамон са заедно от 2022 г. Двамата позираха заедно и на премиерата в Нешвил. Пит беше облечен в камуфлажен костюм с тениска в същия десен, а де Рамон избра прасковена рокля на етажи с дантелени детайли.

Двамата бяха сред многото знаменитости, присъствали на дългоочакваната сватба на Суифт и Келси.

Гримьорът Чарли Ридъл и фризьорката Лори Занолети публикуваха кадри зад кулисите, показващи визиите на Пит и де Рамон за церемонията.

За сватбата актьорът беше заложил на класически черен костюм с папийонка и слънчеви очила. Де Рамон, която е дизайнер на бижута, носеше полупрозрачна черна дантелена рокля.

И двата поста съдържаха снимки на двойката. Де Рамон дори сподели един от кадрите в Instagram Stories. Към него добави червено сърце, докато на фон звучеше песента на Тейлър Суифт „Lover“.