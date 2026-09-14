Ето го новият крал на Холивуд

Том Холанд официално оглави класацията за най-печеливши актьори на всички времена, след като общите касови приходи от филмите с негово участие достигнаха главозамайващите 15,5 милиарда долара. С този рекорд 30-годишният британски актьор измести от първото място досегашния лидер Зоуи Салдана.

Решаващи за историческия му триумф се оказаха два от най-големите кинохита на 2026 година - „Спайдър-Мен: Чисто нов ден“ (Spider-Man: Brand New Day) и епичната драма на Кристофър Нолан „Одисеята“ (The Odyssey).

Четвъртата самостоятелна лента за Питър Паркър, която връхлетя кината в края на юли, вече надхвърли грандиозните 2,4 милиарда долара в световния боксофис и продължава да генерира приходи. В същото време историческият епос на Кристофър Нолан, където Холанд изпълнява една от главните роли, донесе близо 1,7 милиарда долара, превръщайки се в най-печелившия филм в историята на студиото Universal Pictures.

Новият рекорд стъпва и върху стабилния фундамент на предишните блокбъстъри от филмовата вселена на Marvel, в които участва актьорът: