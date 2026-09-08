Избраха следващия Джеймс Бонд

Гари Олдман загатна, че новият Джеймс Бонд вече е избран и чистосърдечно подкрепи своя екранен партньор от сериала Slow Horses – Джак Лоудън.

Пред канадското предаване The Morning Show 68-годишният носител на "Оскар" заяви, че според него решението за следващия агент 007 зад кулисите е взето, въпреки че все още липсва официално потвърждение: „Слуховете го определят като един от фаворитите. Съвсем скоро ще разберем, защото те вече направиха своя избор.“

Докато 36-годишният Лоудън запазва мълчание, съпругата му Сърша Ронан публично изрази желание да влезе в шпионския франчайз, но като антагонист. В интервю за Empire 32-годишната актриса сподели, че мечтае за по-мрачен образ: „Говоря напълно сериозно – искам да бъда злодейката в Бонд. Млада жена в тази роля би била изключително интересен драматургичен избор, който да канализира много потисната енергия.“

Търсенето на новия агент 007 се ръководи от Amazon MGM Studios, които поеха творческия контрол над франчайза от Барбара Броколи и Майкъл Дж. Уилсън през февруари 2025 г., като за режисьор на предстоящата лента е привлечен Дени Вилньов. Въпреки че сред спряганите имена са звезди като Арън Тейлър-Джонсън, Пол Мескал, Джейкъб Елорди, Калъм Търнър и Харис Дикинсън, източници на Page Six Hollywood наскоро посочиха като неочакван фаворит Джак Бартън (Клети създания). Това съвпада с информацията на Deadline, че 58-годишният Вилньов предпочита по-малко известно британско лице, което от пръв поглед да излъчва реална физическа заплаха.