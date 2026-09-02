Огромно признание за Джордж Клуни във Венеция

Джордж Клуни беше удостоен с награда за цялостен принос при откриването на Венецианския филмов фестивал.

65-годишният носител на „Оскар“ беше наречен „легенда“ от приятелката си и актриса Лора Дърн, която му връчи отличието пред изпълнена със звезди публика по време на откриването на 83-ото издание на фестивала. Клуни, придружаван от съпругата си Амал, беше приветстван от стотици почитатели на червения килим. По време на церемонията Дърн прочете поздравления от негови бивши колеги, сред които Брад Пит и Адам Сандлър.

„Когато започнете да правите равносметка на годините, осъзнавате, че всъщност не сте имали толкова кариера, колкото поредица от щастливи случайности“, каза Клуни пред публиката.

Представителството на жените във филмовата индустрия беше сред основните теми в първия ден на фестивала. Директорът Алберто Барбера включи само два филма на жени режисьори в основната конкурсна програма от общо 21 заглавия.

Маги Джиленхол, която тази година оглавява журито, открито постави под въпрос избора му. „Има системен проблем“, заяви тя, като посочи трудностите, пред които са изправени жените при финансирането на филми, както и различията в темите, които избират.

Клуни внесе необходимия холивудски блясък на фестивала, след като големите американски студиа до голяма степен останаха встрани от събитието тази година.

Венеция предлага силна селекция от независими филми, включително единствения документален филм в основния конкурс – Naza, посветен на убийството на цивилни в Газа от израелските сили.

Фестивалът, който продължава до 12 септември, беше открит с Ink на британския режисьор Дани Бойл – филм за възхода на медийния магнат Рупърт Мърдок.

Сред очакваните независими продукции са Wild Horse Nine на Мартин Макдона, с Джон Малкович и Сам Рокуел, както и психологическият трилър Bunker на Флориан Зелер с Пенелопе Крус и Хавиер Бардем.

В конкурса за голямата награда „Златен лъв“ участва и ветеранът на фестивала Вернер Херцог с филма Bucking Fastard, в който играят сестрите Кейт и Руни Мара.

Една от най-известните личности, представени на фестивала, е Илон Мъск – централна фигура в близо четиричасов документален филм на американския носител на „Оскар“ Алекс Гибни. Барбера заяви пред АФП, че тази година има „не по-малко от четири филма“, посветени на палестинския въпрос и настоящата ситуация в Иран, предаде БГНЕС.