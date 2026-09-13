Огромно признание за Джордж Клуни във Венеция
Венецианския филмов фестивал бе открит със специален жест към легендарния актьор
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Венецианския филмов фестивал бе открит със специален жест към легендарния актьор
Славната му кариера включва някои от най-емблематичните роли в киното
Заради приноса му към киното
Той ще бъде удостоен с голяма награда
Наградата се смята за най-високото отличие за принос към европейското единство
За 12 месеца веригата e спомогнала за опазването на близо 250 дървета и е предотвратила генерирането на над 28 тона отпадъци
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Допълнителните дейности на компанията, насочени към обществото, оказват въздействие върху близо половин милион души
За петте магазина в морската община инвестициите на веригата до момента надхвърлят 41 млн. лв.
Наши учени допринасят за изследването и
Оценката затвърждава ролята на компанията като един от значимите инвеститори, данъкоплатци, работодатели и бизнес партньори в страната
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Данните са от доклад на австрийската консултантска компания denkstatt за цялостното въздействие на компанията върху икономическия, природния и социалн...
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