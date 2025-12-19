Голямо признание за Харисън Форд

Харисън Форд ще бъде удостоен с награда за цялостен принос от основния профсъюз, представляващ холивудските актьори.

Гилдията на актьорите (SAG-AFTRA) обяви, че 83-годишният актьор, чиято кариера на големия и малкия екран обхваща десетилетия и включва някои от най-емблематичните роли в киното, ще получи наградата за цялостен принос през март.

Наградата, която се връчва ежегодно на артист, който въплъщава „най-висшите идеали на актьорската професия“, е най-новото признание за човек, чиито герои – от Индиана Джоунс до Хан Соло – са част от културната тъкан на XX и XXI век.

„Харисън Форд е уникална фигура в американския живот; актьор, чиито емблематични герои са оформили световната култура. Кариерата му е безкрайно вълнуваща, като той винаги се връща към любовта си към актьорството. За нас е чест да отпразнуваме легенда, чийто принос към нашето изкуство е незаличим“, заяви президентът на SAG-AFTRA Шон Астин.

Форд, който е работил като дърводелец, преди да стане известен с ролята на Боб Фалфа във филма на Джордж Лукас „Американски графити“ от 1973 г., каза, че е „дълбоко поласкан“ да бъде избран за носител на престижната награда, предаде АФП, пише БГНЕС.

„Да бъда признат от колегите си актьори означава много за мен. Прекарах по-голямата част от живота си на снимачни площадки, работейки заедно с невероятни актьори и екипи, и винаги съм се чувствал благодарен, че съм част от тази общност“, заяви той.

Освен с ролите си в поредиците „Междузвездни войни“ и „Индиана Джоунс“, Харисън Форд е може би най-известен с ролята си на ловеца на репликанти Рик Декард в „Блейд Рънър“ от 1982 г., която изигра отново 35 години по-късно в „Блейд Рънър 2049“.

Телевизионната аудитория го познава от последните години от работата му заедно с носителката на „Оскар“ Хелън Мирън в уестърн драмата „1923“, както и в комедийно-драматичния сериал „Shrinking“.

Предишни носители на наградата са Робърт де Ниро, Джейн Фонда, Морган Фрийман и Елизабет Тейлър.

32-рите годишни Actor Awards, връчвани от SAG-AFTRA, ще се състоят на 1 март и ще бъдат излъчвани на живо по Netflix.

