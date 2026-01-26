Аштън Къчър: Холивуд не ни кара да сме перфектни – ние сами го правим

Холивуд отново е на подсъдимата скамейка – обвинен, че налага нереалистични стандарти за красота. Но този път обвинението идва с неочакван обрат. Аштън Къчър категорично отказва да посочи филмовата и телевизионната индустрия като виновник. Според него проблемът е далеч по-дълбок – и много по-близо до всеки от нас.

„Забавлението е отражение на обществото“, казва 47-годишният актьор в интервю за BBC News. „Холивуд не налага нуждата всички да изглеждаме еднакво красиви.“ По думите му, на екран винаги е имало както „традиционно красиви“ лица, така и хора, които просто са интересни, различни, извън калъпа. „Това не ги прави по-малко красиви – просто чупят матрицата“, добавя той.

Красота по рецепта – сюжет, който звучи плашещо познато

Къчър в момента е в центъра на вниманието със сериала The Beauty – научнофантастична история, в която на пазара излиза инжекция, способна да превърне всеки човек в най-красивата версия на самия себе си. Героят му е технологичен милиардер, създал и популяризирал „чудодейния“ препарат, който самият той използва, за да изглежда по-млад.

Цената обаче се оказва висока. Страничните ефекти включват абсурдни и зловещи последици – инжекцията може да се предава по полов път, а заразените буквално започват да изгарят отвътре. Метафората е ясна: стремежът към съвършенство може да унищожи човека, който го преследва.

Всички сме на показ – и това променя всичко

Според Къчър истинският двигател на перфекционизма днес не е Холивуд, а фактът, че всички сме постоянно „на екран“. Социалните мрежи, камерите в телефоните и културата на споделяне превръщат всеки човек в собствен PR проект.

„Красотата вече е свързана със сигурност, успех и власт“, казва актьорът. „Имаме инфлуенсъри милионери. Можеш да имаш влияние и сила само с телефона си – ако знаеш какво харесваш и какво отхвърляш.“

Снимка: Интернет

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com