Аштън Къчър: Холивуд не ни кара да сме перфектни – ние сами го правим
Актьорът играе в The Beauty, а героят му ползва еликисир на младостта
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Актьорът играе в The Beauty, а героят му ползва еликисир на младостта
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Те живеят привилегирован живот, а дори не го знаят, заяви актьорът
Актьорът я принуждавал да правят тройки
Мила Кунис и Аштън Къчър очакват син, съобщава Нова телевизия, позовавайки се на изданието „Life & Style". Момченцето ще бъде второто дете на двойката...
Мила Кунис е бясна на половинката си Аштън Кътчър. Двамата не си говорили повече от седмицата. Причината - мъжът й три вечери поред бил на нощни баро...
Тази снимка вероятно е от сватбената церемония на Къчърови
Аштън Къчър разплака своята майка с повече от приятна изненада. За деня на майката той тотално реновира къщата в Айова, в която е отраснал. Актьорът и...
Мила Кунис и Аштън Къчър се оженили на тайна церемония. Това призна самата актриса в интервю за тв предаване. "Кажи ми, оженихте ли се с Аштън?", поп...
„С Мила посрещнахме малката Уайът Исабел Къчър на белия свят. Нека животът ѝ бъде изпълнен с чудеса, любов, смях, здраве, щастие, любопитство и лично...
Аштън Къчър и Мила Кунис, които според слуховете очакват първото си дете, планират сватба през април. Мила и Аштън искат да си кажат "да" преди бебето...
Аштън Кътчър, познат от сериала "Двама мъже и половина" ще става татко. Неговата годеница Мила Кунис наистина е бременна, потвърди списание "Пийпъл",...
Аштън Кътчър и Мила Кунис никак не се харесвали и в началото изпитвали силна неприязън един към друг. Докато работели по сериала "That 70s Show", Ашт...
Мила Кунис организирала парти изненада за Аштън Къчър по случай 36-ия му рожден ден. Купонът бил в неговия любим ресторант в Холивуд. 30-годишната акт...
Ню Йорк. Продължава сагата с размяна на реплики между ексзвездата на хитовия сериал "Двама мъже и половина" "чичо" Чарли Шийн и заместника му Аштън Къ...
Мила Кунис до дни вероятно ще обяви не само годежа си с Аштън Кътчър, но и щастливото си майчинство. Според светски клюкари отвъд океана красавицата...