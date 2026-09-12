Всичко за Аштън Къчър

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Мила бясна на Аштън

Мила бясна на Аштън

Мила Кунис е бясна на половинката си Аштън Кътчър. Двамата не си говорили повече от седмицата. Причината - мъжът й три вечери поред бил на нощни баро...

17 октомври | 22:20
0 коментара
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Аштън Кътчър ще става татко

Аштън Кътчър ще става татко

Аштън Кътчър, познат от сериала "Двама мъже и половина" ще става татко. Неговата годеница Мила Кунис наистина е бременна, потвърди списание "Пийпъл",...

24 март | 12:42
0 коментара
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Мила и Аштън не се търпели

Мила и Аштън не се търпели

Аштън Кътчър и Мила Кунис никак не се харесвали и в началото изпитвали силна неприязън един към друг. Докато работели по сериала "That 70s Show", Ашт...

19 март | 17:52
0 коментара
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Мила Кунис чака пръстена

Мила Кунис чака пръстена

Мила Кунис организирала парти изненада за Аштън Къчър по случай 36-ия му рожден ден. Купонът бил в неговия любим ресторант в Холивуд. 30-годишната акт...

13 февруари | 18:59
0 коментара
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Мила Кунис е бременна

Мила Кунис е бременна

Мила Кунис до дни вероятно ще обяви не само годежа си с Аштън Кътчър, но и щастливото си майчинство. Според светски клюкари отвъд океана красавицата...

09 ноември | 19:05
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