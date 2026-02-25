Том Ханкс ще играе далечния си роднина Ейбрахам Линкълн

Том Ханкс ще играе президент на САЩ Ейбрахам Линкълн в предстоящ биографичен филм, съобщава Нова тв. Интересен факт е, че звездата от "Форест Гъмп" е далечен братовчед на майката на 16-ия президент, чието име е било Нанси Ханкс, сочат данните на Ancestry.com.

Филмът Lincoln in the Bardo" е базиран на едноименния бестселър на Джордж Сондърс от 2017 г. По информация на Deadline лентата ще е съчетание между игрално кино и стоп-моушън анимация.

Освен че ще участва в главната роля, Ханкс ще продуцира "Lincoln in the Bardo" чрез лейбъла си Playtone. Филмът ще бъде режисиран и продуциран от номинирания за „Оскар“ режисьор на Anomalisa Дюк Джонсън.

Лентата ще разгледа един от най-интимните моменти от живота на Линкълн. Също така ще изследва темите за любовта, емпатията и човешката душа пред лицето на скръбта.

