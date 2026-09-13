Том Ханкс на 70: Добрият човек, на когото вярваме
Едва успявал да плаща наема и сметките, приемал ролите, които никой не иска
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Едва успявал да плаща наема и сметките, приемал ролите, които никой не иска
Том Ханкс стана на 70 години
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Повечето от известните актьори постоянно даряват част от доходите си за благотворителност
Най-новият филм с участието на звездата излезе за Коледа
Актьорът и съпругата му бяха първите знаменитости, които оповестиха публично, че са болни
Актьорът преговаря за ролята си в новата игрална версия на класиката на Дисни
Носителят на „Оскар“ и жена му Рита Уилсън бяха първите холивудски знаменитости, които съобщиха, че са се заразили с Ковид-19
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Носителят на Оскар дари кръв за откриването на лек срещу коронавируса
Актьорът и съпругата му носят антитела, които биха били полезни срещу Ковид-19
Актьорът и жена му дариха кръв за ваксина