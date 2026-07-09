Най-известният БГ зет чукна 70 и направи нещо невероятно

Холивудската звезда Том Ханкс навърши 70 години, а съпругата му Рита Уилсън отбеляза специалния ден с емоционално послание в социалните мрежи.

„Честит рожден ден, любов на живота ми! Обичам те толкова много!“, написа тя в Instagram под актуална снимка на актьора, на която той позира с бяла брада, слънчеви очила, кърпа около врата и ленена риза.

Под публикацията веднага заваляха поздравления от приятели и колеги на носителя на два „Оскара“. Сред първите, които му честитиха, бяха Джулиан Мур, Айла Фишър, Маришка Харгитай, ЛиАн Раймс и британският телевизионен водещ Джулс Холанд.

Самият Том Ханкс също отбеляза юбилея си с типичното си чувство за хумор. Той публикува кратко видео, в което скача във вода – жест, който вече се превръща в негова традиция за рождения ден.

„Този човек навършва 70 днес. Добра музика. Добро кафе. Добра кауза“, написа актьорът, рекламирайки специален радиомаратон, организиран от нюйоркската станция Boss Radio 66, където често е гост-водещ.

Любовна история, продължаваща почти четири десетилетия

Том Ханкс и Рита Уилсън са женени повече от 38 години. Запознават се през 1981 г. на снимачната площадка на сериала „Bosom Buddies“, а няколко години по-късно започват връзка. Двамата сключват брак през 1988 г. и имат двама синове – Чет и Труман.

В интервю за списание People Рита Уилсън наскоро разкри и една от необичайните тайни на щастливия им брак.

„Банята е мястото, където си разказваме всичко. Там си споделяме как е минал денят, смеем се и планираме следващия“, призна певицата и актриса.

Рита Уилсън е родена през 1956 година в Лос Анджелис, Калифорния под името Маргарита Ибрахимов. Баща ѝ Хасан Ибрахимов е български мохамеданин, роден в село Брещене край гръцко-българската граница. По-късно семейството му се премества в България. След Деветосептемврийския преврат Ибрахимов е изпратен в лагера “Куциян”. Успява да избяга и да замине за Америка, където започва работа като сервитьор. През 1960 година получава американско гражданство, приема християнството и променя името си на Алън Уилсън. “Успял е да купи къща за семейството си само с бакшиши”, разказва по-късно Том Ханкс. Именно на него Ханкс посвещава ролята си във филма “Терминалът”, където говори на български.

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