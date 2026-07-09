"Искам съпруга си". Къщата, в която Даяна изобличи Камила, се продава за милиони

Един от най-обсъжданите имоти в британската кралска история търси новите си собственици. Ormeley Lodge – внушително имение в Югозападен Лондон, където според кралската хроника принцеса Даяна се е изправила лице в лице срещу Камила Паркър Боулс заради връзката ѝ с тогавашния принц Чарлз – е обявено за продажба срещу 33,5 милиона долара.

Домът е принадлежал на покойната лейди Анабел Голдсмит – близка приятелка както на Даяна, така и на Камила. Имението разполага с 10 спални, 7 бани и е сред ценните сгради от II степен на културно-историческо значение. От Sotheby's го определят като „изключително ранногрузинско имение“, разположено върху 2,3 акра оградени градини. Луксозният имот включва още басейн, тенис корт, винена изба и няколко допълнителни къщи.

„Ormeley беше нашият скъп дом през целия ни живот. Но дойде моментът да го предадем на друго щастливо семейство“, казва синът на Анабел Голдсмит – Бен Голдсмит, пред Daily Mail.

Легендарната среща между Даяна и Камила

Именно в това имение през 1989 г., по време на пищно парти за 40-ия рожден ден на сестрата на Камила – Анабел Елиът, се разиграва една от най-известните сцени в историята на британското кралско семейство.

Според разказите Даяна изненадващо решила да присъства, въпреки че обикновено избягвала събития, на които знаела, че ще бъде Камила.

Когато открила Чарлз и Камила да разговарят насаме в салона заедно с техен приятел, принцесата помолила съпруга си и другия гост да напуснат стаята, за да остане насаме с Камила.

Тогава, според биографичните разкази, Даяна казала:

„Искам само да знаеш, че прекрасно разбирам какво се случва. Съжалявам, че съм ви пречка. Сигурно е истински ад и за двама ви... Но не ме третирай като глупачка.“

Камила отвърнала, че Даяна вече има всичко, за което една жена може да мечтае – мъже, които са влюбени в нея, двама прекрасни синове – принцовете Уилям и Хари, и попитала какво още желае.

Отговорът на Даяна остава една от най-запомнящите се реплики в кралската история:

„Искам съпруга си.“

Любовният триъгълник, който промени монархията

Чарлз и лейди Даяна Спенсър се ожениха през 1981 г. на церемония, определяна като „сватбата на века“. Зад приказната фасада обаче бракът постепенно се разпадна заради сериозни различия и обвинения в изневяра и от двете страни.

Двамата се разделиха през 1992 г., а разводът им бе финализиран през 1996 г. Само година по-късно Даяна загина трагично при автомобилна катастрофа в Париж на 36-годишна възраст.

След това Чарлз и Камила постепенно направиха връзката си публична. Първата им официална поява като двойка беше през 1999 г. на 50-ия рожден ден на сестрата на Камила в лондонския хотел Ritz. Двамата сключиха брак през 2005 г.

Спомени за Даяна край басейна

Продажбата на Ormeley Lodge се сручва след смъртта на лейди Анабел Голдсмит през октомври 2025 г. на 91-годишна възраст.

Пред The Times синът ѝ Бен разказва, че през последното десетилетие от живота си принцеса Даяна почти всеки уикенд гостувала на традиционните неделни обеди в имението.

„Тя беше изключително близка с майка ми. Почти постоянно беше тук, лежеше край басейна и прекарваше много време с нас“, споделя той.

По думите му принцовете Уилям и Хари често придружавали майка си, а самият той учил в колежа „Итън“ по същото време като принц Уилям.

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