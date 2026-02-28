Обявиха кое животно ще оцелее при апокалипсис

Оказва се, че най-големите шампиони по оцеляване на планетата са едни миниатюрни организми, които са открити още преди 3 века, но досега никой не им е обръщал голямо внимание.

Сега обаче учените започват внимателно да ги разглеждат, защото се оказва, че организма им е устроен така, че може да оцелее извън биологични граници на другите живи същества, пише "Rambler".

Става въпрос за тийзърите.

Това са безгръбначни животни, чиито размери обикновено стигат до 1 мм, така че без микроскоп са почти невидими.

Въпреки това те са напълно организирани многоклетъчни животни с нервна система, мускули, храносмилателен тракт и репродуктивни органи.

Имат четири чифта къси крайници, оборудвани с нокти и заради бавните им движения ги наричат още водни мечки.

Намират се навсякъде – както в тропическите гори, така и в арктически условия.

Това, което ги прави най-устойчивите животни, е способността им да се придвижват в състояние на криптобиоза - екстремно забавяне на метаболизма.

Изследванията показват, че стабилността на тези животни е свързана с протеини, които стабилизират ДНК-то им и специфична антиоксидантна система, което ги прави шампиони по оцеляване.

Според учените те могат да издържат на глобални бедствия, дехидратация, радиация и химически стресови фактори.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com