Смятаха ги за изчезнали! А те завзеха горите на Европа

Стотици хиляди хищни горски котки са завзели горите на Европа. Видът, който дълго време се смяташе за почти изчезнал, се оказа много по-многоброен, отколкото учените очакваха.

Това предава BBC News.

Според биолозите, горските котки тайно са се заселили в европейските гори и дълго време са останали незабелязани. Сега, те все по-често се записват с камери. Присъствието им се потвърждава и с ДНК проби.

Експертите смятат, че броят на горските котки в Европа може би достига 140 хиляди. В същото време в редица страни животни те не са били виждани от десетилетия и са били считани за изчезнали.

Оказва се, че просто избягват обичайните маршрути.

Горските котки приличат на домашните, но са по-големи и много по-предпазливи. Според учени, те не се придържат към пътеките и се движат хаотично, което ги прави особено трудни за наблюдение. Отделни случаи на появата на хищници са регистрирани в Чехия, Италия и Австрия.

В Германия дори малко котенце било погрешно предадено в приют, объркали го с домашен любимец.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com