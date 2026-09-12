"Ще дам и дамаджана с ракия!“ Бахаров спаси пет котенца и им търси стопани
Преживели нощи под дъжда преди да ги открие в полето
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Преживели нощи под дъжда преди да ги открие в полето
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Здравните застраховки покриват разходи, които възникват в случай на нужда
5 съвета за по-спокойна и безопасна лятна почивка с домашен любимец
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Далеч от представата за традиционен пансион, Grand Pets е истински малък курорт
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Натоварени да следят за забраната са служителите на общинска полиция, както и на МВР
Протестът е организиран на национално ниво за втори път
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В експериментите взимат участие четири кучета от Белфаст в Северна Ирландия
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При бягство на животно, собственикът следва да предприеме действия за залавянето му