"Ще дам и дамаджана с ракия!“ Бахаров спаси пет котенца и им търси стопани

Актьорът Захари Бахаров отправи емоционален апел в социалните мрежи, след като спаси пет малки котенца, изоставени в завързан чувал насред полето.

По думите му животните са едва на около две седмици и вероятно са прекарали цяла нощ – а може би и повече – под проливния дъжд, без храна и грижи, съобщава Dir.bg.

„Намерих 5 котенца вързани в чувал. На около две седмици са. Изкарали са цялата нощ на дъжда в чувал в полето. Може би и повече“, написа Бахаров във Facebook.

След консултация със специалисти актьорът обяснява, че най-голям шанс за оцеляване котенцата имат, ако бъдат разделени и за всяко се грижи отделен човек.

„Специалистите казват, че шансът им е да ги разделим и различни хора да поемат грижите за по някое котенце“, допълва той.

Грижите за толкова малки животни са изключително трудни. Те трябва да бъдат хранени на всеки три часа, да се държат постоянно на топло и дори да бъдат стимулирани да се изхождат чрез лек масаж с влажна марля – така, както би се грижила майка им.

Въпреки че му предстои турне из страната, Захари Бахаров заявява, че ще направи всичко възможно, за да намери дом за всяко котенце.

С присъщото си чувство за хумор той обещава помощ на всеки, който реши да осинови някое от тях.

„Осигурявам транспорт, храна, снимки, автографи, дамаджана с ракия, в краен случай и танц. Тръгвам на турне из България, така че на практика мога да ги донеса в цялата страна“, пише актьорът.

Публикацията му предизвика вълна от съпричастност и стотици коментари от хора, готови да помогнат на малките животни.

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