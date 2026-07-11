Какво ядат футболните звезди?

Днешните елитни футболисти са сред най-прецизно подготвените спортисти в света. Всяко хранене е внимателно планирано, за да осигури енергия за тренировки, по-бързо възстановяване и максимална готовност за следващия мач. Но невинаги е било така.

Това разкрива нов епизод на подкаста The Food Chain, който проследява как се е променила връзката между футбола и храненето – от времената, когато пържолата и говеждото месо са били задължителни преди среща, до днешните индивидуално изготвени хранителни режими.

От "яж каквото намериш" до научно изчислено меню

Спортният историк професор Матю Тейлър разказва как в миналото клубовете почти не са се интересували какво ядат играчите си и често ги оставяли сами да се грижат за храненето си.

С развитието на спортната медицина и науката обаче отношението към храната постепенно се променя. Днес правилното хранене се разглежда като ключов фактор за успеха на терена.

Каспер Шмайхел: Днес футболистите знаят много повече

Бившият датски национален вратар Каспер Шмайхел споделя как през собствената му кариера храненето постепенно се е превърнало в основен елемент от подготовката.

По думите му съвременните футболисти разбират много по-добре как различните храни влияят върху възстановяването, издръжливостта и представянето им в мачовете.

Мона Немер, бивш ръководител на отдела по хранене в Ливърпул и настоящ специалист към националния отбор на Германия, обяснява, че няма универсално меню за всички.

Хранителният режим се изготвя индивидуално според позицията на терена, физическите показатели, натоварването и дори личните предпочитания на всеки футболист.

Тя разкрива какво се сервира преди, по време и след двубоите и защо храненето на цял отбор е много повече от броене на калории.

Огромна логистика зад всяко хранене

При големи първенства задачата става още по-сложна.

Джулио Какамо, който е бил главен готвач на националния отбор на САЩ по време на Световното първенство по футбол през 2022 г., разказва как менюто започва да се планира месеци предварително.

Храната трябва да достига до играчите навсякъде – в хотелите, на тренировъчните бази и дори по време на полетите. Освен че осигурява необходимите хранителни вещества, доброто меню повишава и настроението на отбора, което също има значение за представянето.

От пастата преди мач до бургерите след последния съдийски сигнал

Епизодът показва колко далеч е стигнала науката за спортното хранене. От традиционната паста преди мач до бургерите след последния съдийски сигнал – всяко хранене е част от внимателно изградена стратегия, която помага на футболистите да бъдат във върхова форма.

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