Памела Андерсън разкри тайната на сияйната си кожа на 59: „По-малкото е повече“

Памела Андерсън отново доказва, че естествената красота няма възраст. Актрисата, която през последните години впечатлява с появите си без тежък грим, разкри, че не се стреми да изглежда по-млада на всяка цена, а да се грижи за кожата си с минималистичен подход.

„Зрялата кожа не е нещо, срещу което трябва да се борим. За нея трябва просто да се грижим“, казва 59-годишната звезда.

Според нея сложните бюти режими с десетки продукти са напълно излишни.

„По-малкото е повече. Не ви трябват сложни процедури или безкрайно много козметика.“

Именно тази философия стои зад нейната веган козметична линия Sonsie Skin, създадена с идеята жените да приемат естествената си красота, вместо непрекъснато да се опитват да я променят.

Трите продукта, без които не може

Всяка сутрин и вечер Андерсън почиства лицето си с нежна почистваща пяна с алое вера, джинджифил и растителни екстракти, които успокояват и хидратират кожата.

След това нанася лек серум, докато лицето все още е влажно. По думите ѝ той изпълнява няколко функции едновременно – овлажнява, придава естествен блясък, изравнява тена и служи като основа за грим.

Любимият ѝ продукт обаче е хидратиращият крем, който определя като незаменим.

„Ако трябваше да взема само един продукт на самотен остров, това щеше да бъде именно той. Овлажнява, успокоява сухата кожа, укрепва защитната ѝ бариера и може да се използва като нощна маска.“

Най-важният съвет

Ако можеше да даде съвет на по-младото си аз, актрисата би казала само три неща:

хидратирай кожата;

предпазвай я от слънцето;

бъди постоянна в грижата.

Не излиза без балсам и шапка

Памела признава, че никога не напуска дома си без балсам за устни, който според нея поддържа устните меки и добре хидратирани.

Като запален любител на градинарството тя прекарва много време навън, затова винаги носи и широкопола сламена шапка, която предпазва лицето от силното слънце.

За звездата именно простата грижа, добрата хидратация и защитата от UV лъчите са истинската рецепта за здрава и красива кожа – без излишни процедури и без стремеж към недостижимо съвършенство.

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