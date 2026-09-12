Как една тежка катастрофа промени индустрия за милиарди
Три жени създават козметични чудеса
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Три жени създават козметични чудеса
Според нея сложните бюти режими с десетки продукти са напълно излишни
То попива сравнително бързо и не оставя силно мазен слой
Целта не е обем, както при филърите, а биостимулация
Това показва международно проучване на шведската beauty-tech марка FOREO
Замисляли ли сте се какво се случва с вашата кожа, когато остарявате? Промените далеч не са заключени в страховитата дума "бръчки". А замисляли ли сте...