Как една тежка катастрофа промени индустрия за милиарди

Все повече козметични компании по света залагат на биотехнологиите, за да създават продукти, които не просто разкрасяват, а подпомагат естествените процеси на кожата. Зад тази тенденция стоят както научни открития, така и лични истории, които променят представите за грижата за кожата.

Една от тях е тази на южнокорейката Михва Ким, която дълги години работи като водеща на телевизионно предаване за красота. Работата ѝ включвала ежедневно тестване и представяне на десетки козметични продукти. През 2013 г. обаче животът ѝ се преобръща след тежка автомобилна катастрофа.

Лицето и шията ѝ били сериозно наранени и се наложило поставянето на повече от 60 шева. Освен физическата болка, Ким преживява и тежък психологически период. В продължение на шест месеца почти не напуска дома си, избягва слънчевата светлина и се опитва да възстанови както външния си вид, така и самочувствието си.

Един медицински продукт променя всичко

По време на лечението си Ким се запознава с медицинските хидрогелни пластири, използвани за зарастване на рани.

Тя остава впечатлена от начина, по който богатият на вода гел създава оптимална среда за възстановяване на кожата.

„Той не просто покриваше нараненото място. Помагаше на кожата сама да активира естествените си възстановителни процеси“, разказва тя.

Това преживяване напълно променя разбирането ѝ за красотата.

„Осъзнах, че здравата кожа не се постига с нанасянето на все повече козметика или чрез агресивни процедури“, казва Ким.

От личната драма до собствена компания

След възстановяването си тя забелязва сериозен проблем на пазара.

Медицинските продукти действали отлично, но не били удобни за ежедневна употреба. От друга страна, повечето козметични продукти били лесни за използване, но не давали желания резултат.

Така през 2021 година тя създава в Сеул собствената си компания Biodance, която разработва продукти на основата на биотехнологии.

Какво представлява биотехнологичната козметика?

Биотехнологиите използват живи микроорганизми като дрожди и бактерии, чрез които се създават активни съставки без необходимост от агресивни химикали.

Според американския козметичен химик Джинджър Кинг това не е временна мода, а сериозна промяна в начина, по който се произвеждат козметичните продукти.

„Обикновено се използват естествени съставки, които преминават през процеси като ферментация. Така се получават продукти с много по-постоянно качество“, обяснява тя.

Докато концентрацията на активните вещества в природните суровини може да се променя според времето, почвата или реколтата, биотехнологиите позволяват тези процеси да бъдат напълно контролирани.

Южна Корея е сред пионерите

По думите на Кинг именно корейските козметични компании са сред първите, които масово започват да използват биотехнологии.

Тя прави паралел с популярността на ферментиралите храни като кимчи.

„Хората вече разбират ползите от ферментацията при храните. Сега започват да осъзнават, че същият принцип работи и в козметиката“, казва специалистът.

Днес технологии, които допреди години били достъпни само за гиганти като L'Oréal и Shiseido, вече могат да бъдат използвани и от по-малки независими компании.

Според анализатори световният пазар на биотехнологична грижа за кожата ще нарасне от 5,8 милиарда долара през 2025 година до 8,6 милиарда долара през 2032 година.

Красота без компромис със здравето

Подобен път извървява и новозеландката Ема Луишам.

След смъртта на майка си от рак и по време на подготовката за бременност лекарите ѝ препоръчват да спре някои клинични терапии за кожата, тъй като определени активни вещества не са подходящи при опити за зачеване.

Тъй като не открива достатъчно ефективна естествена алтернатива, тя напуска работата си в голяма японска технологична компания и основава собствена козметична марка.

Нейната философия е изградена върху биотехнологично създадени молекули, които имитират естествените процеси на кожата и позволяват по-прецизно, устойчиво и щадящо действие.

Нов поглед към козметиката

Британската журналистка и редактор по красота Джоана Елнър също сменя професията си, след като завършва традиционна китайска медицина.

Според нея през последните години потребителите са се фиксирали върху понятието „чиста козметика“, което често не е ясно дефинирано.

„Хората започнаха да се вманиачават по отделни съставки, а междувременно използваха по 10–15 продукта едновременно и буквално претоварваха кожата си“, казва тя.

През 2023 година създава собствената си марка Reome, която използва биотехнологични лаборатории за възпроизвеждане на растителни молекули чрез ферментация и клетъчни култури.

По този начин могат да бъдат произведени активни вещества, които в природата се срещат в минимални количества и трудно могат да бъдат добити в промишлен мащаб.

По-важно от съставката е цялата формула

Според Михва Ким хората не трябва да се подвеждат единствено по популярни съставки или реклами.

„Дори най-силните активни вещества няма да дадат резултат, ако не достигат ефективно до кожата“, обяснява тя.

Ема Луишам също съветва потребителите да избягват марки, които обещават мигновени чудеса.

„Търсете продукти, които са създадени така, че да работят с биологията на кожата, а не срещу нея“, препоръчва тя.

Джоана Елнър обръща внимание и на още един проблем – производителите рядко посочват важни технически характеристики като молекулното тегло или концентрацията на активните вещества.

„Една съставка може да е отлична, но ако количеството ѝ не е клинично доказано ефективно, тя практически няма значение“, казва специалистката.

Затова експертите препоръчват потребителите първо да опознаят добре собствената си кожа и нуждите ѝ, преди да се доверят на поредната модерна тенденция в социалните мрежи.