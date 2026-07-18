Разкриха нов трик на вирусите в човешкото тяло

Учени откриха неочакван механизъм, чрез който вирусите успяват да се разпространяват в човешкия организъм. Според ново изследване те използват остатъците от мъртви клетки като своеобразен „троянски кон“, за да достигат до здравите тъкани и да продължат инфекцията.

Откритието променя досегашните представи за процеса на клетъчната смърт и може да помогне за разработването на нови терапии срещу вирусни заболявания.

Какво представлява апоптозата?

В центъра на изследването е процесът апоптоза – естествен механизъм, чрез който организмът унищожава увредени, остарели или потенциално опасни клетки. Това е жизненоважен процес, който поддържа баланса и нормалното функциониране на тъканите.

Досега учените смятаха, че разпадането на клетките след апоптозата е сравнително прост и случаен процес. Новите данни обаче показват, че той е много по-сложен и оставя след себе си специфичен „отпечатък на смъртта“.

Вирусите се възползват от клетъчните останки

Изследователите установяват, че именно тези клетъчни остатъци могат да бъдат използвани от вирусите, за да избегнат част от защитните механизми на организма и да достигнат по-лесно до нови клетки, които да инфектират.

Екипът е анализирал различни видове клетки по време на тяхната програмирана смърт, като е проследил кои белтъци остават след апоптозата и как имунната система взаимодейства с тях.

Възможност за нови лечения

Според учените по-доброто разбиране на този механизъм може да отвори път към разработването на нови стратегии за ограничаване на вирусните инфекции. Ако бъде намерен начин вирусите да бъдат лишени от този „троянски кон“, това би могло значително да затрудни разпространението им в организма.